Estallan contra Lucía Sánchez, ganadora de Gran Hermano, por su comentario tras el bebé: "Hay veces que las mujeres debemos saber delegar en la pareja"

La audiencia de Telecinco alzó, con el 53,1% de los votos, a Lucía Sánchez como vencedora de la segunda edición del reality tras la "no final" que se celebró el pasado jueves. Recordemos que hace 48 horas no se pudo coronar al vencedor por los fallos que se produjeron en las votaciones durante la madrugada del cuarto día de la semana.

"Esta noche nadie lo va a impedir", aseguraba Marta Flich a los espectadores. La gala de desenlace vivió con todo lujo de detalles la salida de Lucía y Asraf del hotel en el que se encontraban hospedados, a la espera de la "verdadera" final de 'GH Dúo 2', en su camino a plató.

Al inicio del programa Marta Flich comunicó los 2.981.894.000 votos que actualmente estaban contabilizados, que conforme fue avanzando la noche aumentaron hasta 3.113.644. Además, mientras llegaban a los estudios de Mediaset, la también presentadora de 'Todo es mentira' volvió a aclarar lo ocurrido el pasado jueves a los seguidores del formato. A la espera de que se mostrasen los porcentajes oficiales, ambos concursantes grabaron su día a día encerrados en el hotel. Lucía recibió la visita de Mayka y aprovechó la oportunidad para empezar a asimilar la vida que tenía antes de entrar a la casa de Guadalix. Por su parte, Asraf pudo pasar su estancia junto a Isa Pantoja y aprovechó la oportunidad para comer todo lo que había echado en falta en la casa y para volver a hablar con su madre.

Su nueva vida

Lucía Sánchez está teniendo muchos problemas con su hija en común con Isaac Torres. La ganadora de 'GH DÚO' se ha visto obligada a tomar una drástica decisión que ha comunicado entre lágrimas y temblando.

La gaditana ha explicado que Mía, de un año y medio, está sufriendo fuertes cambios de humor. Ya contó que ahora mismo la niña está en una etapa en la que "intenta conseguir todo por la fuerza, gritando y llorando".

Un capítulo muy difícil para la expareja - o pareja- de Isaac Torres, que también se ha sincerado sobre los "manotazos" que la peque le da cuando está enfadada. Tal es su desesperación, que muchas veces ha recurrido a sus seguidores de las redes en busca de consejos para tratar de poner remedio a estas rabietas. La que fuera protagonista de su edición de 'La isla de las tentaciones' lo está pasando mal. Ahora, en su canal de mtmad, la de Cádiz se ha sincerado, con la voz entrecortada y muy emocionada, sobre la situación límite a la que está llegando con su hija en común con Isaac Torres. "Estoy llorando mucho", ha reconocido.

"A mí me gusta cómo han dejado ejercer a mi hermano con sus hijas. Un hijo no es solo de una madre. Tiene una madre y un padre. Y hay veces que las mujeres debemos de aprender a soltar un poco o a delegar en la otra persona y no querer hacerlo todo".