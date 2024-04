Enfado contra la ganadora de Gran Hermanos por sus comentarios sobre una gran ciudad española: "Lo que es la ciudad, un caos y un desastre, para mí"

Lucía Sánchez está teniendo muchos problemas con su hija en común con Isaac Torres. La ganadora de 'GH DÚO' se ha visto obligada a tomar una drástica decisión que ha comunicado entre lágrimas y temblando.

La gaditana ha explicado que Mía, de un año y medio, está sufriendo fuertes cambios de humor. Ya contó que ahora mismo la niña está en una etapa en la que "intenta conseguir todo por la fuerza, gritando y llorando". Un capítulo muy difícil para la expareja - o pareja- de Isaac Torres, que también se ha sincerado sobre los "manotazos" que la peque le da cuando está enfadada. Tal es su desesperación, que muchas veces ha recurrido a sus seguidores de las redes en busca de consejos para tratar de poner remedio a estas rabietas. La que fuera protagonista de su edición de 'La isla de las tentaciones' lo está pasando mal. Ahora, en su canal de mtmad, la de Cádiz se ha sincerado, con la voz entrecortada y muy emocionada, sobre la situación límite a la que está llegando con su hija en común con Isaac Torres. "Estoy llorando mucho", ha reconocido. "A mí me gusta cómo han dejado ejercer a mi hermano con sus hijas. Un hijo no es solo de una madre. Tiene una madre y un padre. Y hay veces que las mujeres debemos de aprender a soltar un poco o a delegar en la otra persona y no querer hacerlo todo".

Enfado por sus palabras

Lucía Sánchez ha disfrutado de un viaje familiar a la ciudad condal junto a Isaac Torres y Mía, su hija en común. Una escapada que le ha servido a la ganadora de 'GH DÚO' para confirmar por qué no podría vivir en Barcelona. Unas declaraciones que han sido medidas al milímetro por sus seguidores catalanes, y que la gaditana ha tenido que explicar con detalle para no crear malentendidos.

"Yo no he dicho que sea fea. Es que hay gente que me ha dicho esta mañana: '¿estás diciendo que Barcelona no es bonita, no sé cuántos? Barcelona es muy bonita", ha aclarado la participante de varios otros realities de Mediaset, como 'Baila conmigo' o 'La última tentación'. Entonces, ¿cuál es el problema por el que no podría vivir en la ciudad condal? Lucía Sánchez lo tiene claro: no está acostumbrada al ritmo frenético de la ciudad. "Para vivir, para mí, no está hecha. Para mí es un caos", ha señalado la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO'. Todo a raíz de su experiencia conduciendo por el centro de la capital catalana, de la que ha terminado con varias multas. De ahí, que haya gente que le haya dicho: "A lo mejor es que eres un desastre conduciendo". Pero ella no cree que tenga nada que ver con esa. "En 30 años en Cádiz no he tenido una multa, no he tenido un porrazo... nada. Habrá sido mala suerte", reflexiona.

"De visita está muy bien y con la familia, todo genial...pero lo que es la ciudad, un caos y un desastre, para mí, pero bueno, son cosas que pasan", ha zanjado Lucía Sánchez, que ha dado por explicado el motivo por el que no podría vivir en Barcelona, ciudad natal de Isaac Torres y donde reside toda su familia paterna de su hija.