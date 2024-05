Preocupación por el estado de salud de una concursante de Supervivientes: evacuada al hospital

Si algo está dejando esta edición de Supervivientes es la enfermería llena de concursantes. Desde las primeras semanas, varios participantes se han dejado caer por las manos de los médicos aquejados de inadaptación como fue el caso de Carmen Borrego, que tras escasos días en la isla y por sus problemas de ansiedad, tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica, o el abandono de Zayra Gutiérrez por una lesión en la espalda.

Tras estas dos primeras bajas, Laura Matamoros, Arantxa del Sol o Aurah también han tenido que recibir atención médica tras sufrir percances en su estado de salud. De hecho, esta última, era evacuada esta semana tras protagonizar una aparatosa caída y lesionarse la espalda.

Ayer, la canaria descubría si podría volver al concurso, siguiendo siempre el consejo de los médicos.

Trasladada al hospital

Aurah Ruiz tuvo que ser evacuada por el equipo médico al hospital después de la caída que sufrió en la pasada gala durante la prueba por la localización, momento en el que juego se paralizaba ante para que la superviviente fuera atendida y descartar que tuviera nada. Ahora, durante el 'Supervivientes: Conexión Honduras' hemos podido conocer cómo se encuentra y la decisión final sobre su continuidad del equipo médico.

Durante la gala, Laura Madrueño tranquilizaba a la familia sobre el estado de la superviviente, como también Jorge Javier Vázquez, que afirmaba que estaba siendo atendida en el hospital y le estaban haciendo pruebas.

En las imágenes que podíamos ver sobre su evacuación, se puede ver cómo Aurah gritaba de dolor y cómo Laura Madrueño estaba al lado de la concursante y la consolaba. Además, podía observarse el golpe que Aurah se había dado al caer durante la prueba mientras estaba en la camilla en la que iba a ser transladada al hospital.

Sandra Barneda conectaba con Aurah en directo para saber cómo se encontraba. "Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible, una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal hasta que no me diga el doctor que puedo seguir porque quiero volver y luchar hasta el final", confesaba ella, con muchísimas ganas de saber qué iba a pasar y de poder continuar en Honduras.

Diagnóstico

Tras hablar con ella, Sandra Barneda, con el comunicado en la mano procedía a leer la decisión del equipo médico: "Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión osea ni visceral y el viendo la buena respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa..."