El agua no pudo con San Isidro en Llanera, que exhibió la mejor tradición de folclore, artesanía y oficios

San Isidro mantuvo toda su programación en Llanera pese a la lluvia y pequeños y mayores disfrutaron un año más de la exhibición de folclore y artesanía que rodean al Mercado Tradicional. Entre los que ofrecieron demostraciones en vivo de oficios uno de los últimos madreñeros Alejandro Rodríguez Junco, que pasa ya de los ochenta años y hace más de 70 que aprendió a hacer madreñas. Natural de Bezanes, parroquia de Campo de Caso, recuerda que "me enseñaron de bien pequeño, porque allí, si eras varón tenías que saber hacer madreñas".

Él nunca se quejó, al contrario, "durante los 30 años que trabajé a turnos en la antigua Ensidesa, en cuanto salía de trabajar, era lo que me hacía despejarme". Este, como otros, es uno de los oficios "que se están perdiendo completamente, porque no hay relevo, y es una pena", lamenta.

Tanto es así, que recuerda que "cuando yo era 'guaje', solo en mi pueblo éramos 100 madreñeros y ahora solo quedamos cinco en toda Asturias y todos pasamos de los 80 años". Por eso, tanto Alejandro Rodríguez Junco como José Lobo, de Lobo Artesanía, se dedican a los oficios artesanos como una afición. En su caso, lleva 30 años trabajando el hierro. "Hago herramientas antiguas desde focetes y raseros hasta cuchillería".

Adolfo Gutiérrez, que lleva ocho años mostrando a la gente que se acerca es la talla en madera, también asegura que "esto no nos da de comer, así que no lo considero un trabajo". Sin embargo, "me gusta que la gente joven pueda ver un oficio de antaño, en este caso la ebanistería".

La jornada del sábado comenzó con un pasacalles de la mano de La Madreña y Ximielga la Saya. Simultáneamente, los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar en las tareas cotidianas de una aldea asturiana como lavar ropa en el lavadero o pelar mazorcas de maíz, entre otras propuestas de actividades.

Las actividades continuarán a lo largo de la jornada de hoy, última ya del Mercado Tradicional de San Isidro, con el Festival de Canción Asturiana, la comida popular y la III Milla Urbana de Llanera. El mercado abre a las 11.30 horas y hay tren turístico gratuito entre Posada y Lugo.

Este es el programa previsto para este domingo:

11.30h. Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales

11.30h. Pasacalles de la Banda de Gaitas Fonte Fuécara por las calles de Posada hasta llegar al Mercado

12.00h. Comienzan los talleres tradicionales en vivo

12.00h. a 15.00h. Juegos tradicionales infantiles

13.00h. Festival de Canción Asturiana (Gaitero Iván Tomás Fernández, cantantes: Liliana Castañón Cerceda, Andrés Cueli Robledo, Julio Mallada Gancedo, Águeda Riera González y Lucía Rojo Martínez).

15.00h.Comida Popular de San Isidro.

16.30h. III Milla urbana de Llanera. Calle Carrión de Posada.

17.00h. Comienzan los talleres tradicionales en vivo

17.00h. Taller de azabache (a partir de 8 años)

17.00h a 20.00h. Juegos tradicionales infantiles

17.30h. Actuación de la Banda de Gaitas Fuente Fuécara

20.00h. Concierto: Silvia Quesada

21.00h. Cierre del Mercado