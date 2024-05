Kiko Matamoros estalla contra el trabajador de Así es la vida: "Con mi nombre no vais a jugar, me habéis calentado"

Laura Matamoros ha regresado a España después de ser la última expulsada de 'Supervivientes 2024'. Tras su vuelta a la realidad se ha reencontrado en el plató con Lorena Morlote, su amiga y confidente con la que se ha sentido muy arropada en su estancia en Honduras. Ambas se han reencontrado muy emocionadas con un fuerte abrazo.

Lorena Morlote le ha confesado a Laura Matamoros que le contó una verdad sobre Makoke en Honduras que queda entre ellas. Laura Matamoros ha venido a España echando balones fuera sobre el conflicto que tiene con Makoke y no ha querido comentar nada más sobre el tema. Por otro lado, Makoke se molestó en su día con Lorena Morlote por estar presente en conversaciones donde Laura la criticaba duramente. Makoke cortó la amistad con la peluquera de los famosos y ha tenido que ver en 'Así es la vida' cómo ha sido el reencuentro de ambas enemigas.

María González Falcó

Makoke no conoce esa 'verdad' que Laura le reveló en Honduras a Lorena: "No tengo ni idea de qué verdad le contó, pero yo estoy aquí, que me digan lo que quieran". Además, ha querido dejar claro que de la peluquera de los famosos no quiere saber nada más: "Lorena ha salido de mi vida y creo que será para siempre, no tengo ninguna intención de volver a ser su amiga. A mí me ha traicionado, creo que ha dicho muchas mentiras sobre mí".

De Laura Matamoros ha explicado que espera que su relación mejore por el bien de su familia y sus seres queridos: "Con Laura, pues nada, que ojalá lleguemos a un entendimiento por las personas que tenemos en común porque al fin y al cabo eso va a ser para toda la vida".

Kiko Matamoros arremte contra Así es la vida

Desde el plató de ' Ni que fuéramos', Kiko Matamoros se ha mostrado especialmente crítico con Así es la vida y uno de sus colaboradores tras afear que el padre de Laura no haya acudido a las galas a apoyar o defender a su hija ni haya estado en plató el día de su regreso. "Participa por ejemplo el chico este que todo lo que habla se lo dictan por pinganillo porqué es incapaz de elaborar una idea propia" eexplicaba sin hacer rereferencia al nombre, pero dejando claro de que no se trataba del copresentador del espacio.

"Sé lo que digo y porqué lo digo ya que da la casualidad de que he trabajado muchos años con él". "Se me ha desacreditado como padre. Eso para empezar, bobitos y como me habñeis calentado os iba a dar una y os voy a dar dos", continuaba el marido de Marta López Álamo. "He explicado porqué no estuve en el plató. Con mi nombre no vais a jugar. No he ido a plató porque no se me ha dejado estar para defender a mi hija ni se me ha dejado estar en ninguna entrevista, ni nombrarme, ni decir nada de mí. No iba a ir a el día de la llegada para blanquear a la cadena y a los participáis en ese aquelarre", ha señalado.