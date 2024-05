Jorge Javier desvela el nuevo fichaje de Laura Matamoros para el nuevo supervivientes: "Tengo un poco de miedo"

Laura Matamoros ha reaparecido este jueves en el plató de 'Supervivientes 2024' con Jorge Javier Vázquez y a pesar del enfado que esta tarde ha demostrado tener su padre en 'Ni que fuéramos Shhh' con la organización del programa, parece que ella está pletórica.

Eso sí, un poco desubicada todavía porque llegó hace unos días y todavía está asimilando todo lo que ha vivido con Honduras y reencontrándose con todos sus seres queridos. Así se lo ha desvelado al presentador que no ha dudado en preguntarle por todas estas cuestiones.

En cuanto a cómo ha sido los reencuentros que ha tenido, Laura confesaba que el más emocionante ha sido "con mis niños sobre todo, ha sido maravilloso" aunque "he estado un poco ida porque parece que vine hace una semana y en realidad vine hace dos días".

En estos momentos, la exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que está "dejando espacio a todo el mundo, a mi universo, mucha gente" para verse de nuevo con todos ellos y ¡atención! porque a pesar de que esta ha sido su segunda vez en el reality no dice que 'no' a una tercera: "¿Me lo van a volver a proponer? que me lo propongan".

Sobre si volverá o no a ir a 'Supervivientes', Laura reaccionaba así: "¿Me lo van a volver a proponer?". Presentador y colaboradora se reían después de que Laura preguntase si se refería a 'Supervivientes: All Stars'. "Tan cerca no", decía Jorge Javier Vázquez. Laura aseguraba que no se había visto en el concurso a ella misma: "Tengo un poco de miedo. Todo lo que tengo de buena y de guapa lo tengo de mala por dentro de vez en cuando".

Por último, el presentador le ha preguntado cómo se presenta el verano y le ha comentado que "a lo mejor me voy por ahí en breves, pero soltera, SO-LA" y este le recomendaba que lo hiciera soltera porque es "absurdo" conocer a alguien en verano y ella contestaba: "Si lo mío salió de un amor de verano, qué quieres que te cuente".

De esta manera, Laura ha vuelto a hacer referencia a ese amor fallido con Benji Aparicio, del que ya habló en Honduras y con el que parece que no hay una posibilidad a reconciliación.

Mensaje a Javier Ungría

Tras ser su hijo el expulsado, Jorge Javier Vázquez preguntaba en plató a su madre Marisa que agradecía también a la gente que le ha apoyado y quería agradecer todo al equipo, como su hijo: "También acaba para mí la aventura". Laura Matamoros, tras escuchar el mensaje decía algo, entre bromas: "Dice Carmen que vaya a darle un mensaje a mi suegra". Y, esta se levantaba a darle un abrazo. Tras esto, Jorge Javier le preguntaba a Laura si "está coladita por Javier" y Laura respondía: "Más novios hosteleros no quiero, son íntimos amigos del padre de mis hijos, he tenido mucha relación con la familia, pero otro empresario hostelero no..."