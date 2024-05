Ángel Cristo elimina a una nueva concursante tras el veto de Arantxa del Sol en Supervivientes: "Vete para tu casa"

Aunque parecía que Ángel Cristo Jr. había encontrado su lugar en los Cayos Cochinos con sus 'Ángeles de Charlie' -Laura Matamoros, Aurah Ruiz y Blanca Manchón-, 'la resistencia' ha pasado a ser historia. Tras la expulsión de la hija de Kiko Matamoros, el novio de Ana Herminia ha protagonizado una fuerte discusión por la pesca con la canaria que, aunque parecía solucionada, ha acabado por dinamitar su amistad.

Y aunque han intentado hablar y acercar posturas en varios momentos, el hijo de Bárbara Rey parece haber sentenciado a la mujer de Jesé -a la que ha tachado de maleducada, orgullosa y caprichosa-, que ha contraatacado lanzando una amenaza velada que podría poner en jaque el concurso de Ángel.

Durante una conversación con Blanca -que está en el medio de los dos intentando que acerquen posturas y vuelvan a ser amigos- sobre el hambre que están pasando Aurah lanzaba su primera advertencia al hijo del domador: "Hambre tienen algunas personas por aquí. No me lo esperaba. A lo mejor no lo están pillando a él decirlo pero yo sí lo voy a decir" ha asegurado.

"¿Para qué acercamiento? Me dijo vete para tu casa, que te aguanten en tu casa que eres insoportable. Yo le dije vete tú que tienes un problemón" ha relatado a la windsurfista, confesando lo decepcionada que está con Ángel, al que ha acusado de ser "frío" con ella como si no le doliera nada, y de de estar poniendo en su contra al resto de sus compañeros cuando ella no está presente.

"Acción-reacción, si tú nombras, yo nombro. Podría haber sido mucho más zorra y si hablo se caga la perra" ha añadido, advirtiendo al hijo de la vedette con contar algo que no le dejaría en buen lugar. ¿A qué se refiere? Por el momento no ha cumplido su 'amenaza', aunque todo podría saltar por los aires de un momento a otro.

Como no podía ser de otro modo Jorge Javier ha sacado este tema durante la gala y Ángel no ha tardado en reaccionar y dejar claro que no tiene ningún miedo a lo que pueda contar Aurah: "Lo puede aclarar cuando quiera, yo ahora mismo no tengo ni idea. No creo que haya nada que me vaya a dejar mal. Lo único que le dije es que esperaba que ella se disculpase antes conmigo" ha zanjado.

Sin embargo, a la hora de nominar el hermano de Sofía Cristo ha tenido en cuenta las palabras de su compañera y le ha dado a ella su voto. "Nomino a Aurah por sus faltas de respeto y por no tener la humildad de pedir perdón a mí. Hasta ahora no he visto que lo haya hecho con nadie" ha asegurado.

Un voto que, unido al de otros compañeros, ha dejado a Aurah de nuevo expuesta a la decisión del público. Esta semana está nominada con Blanca Manchón -al que Gorka ha nominado directamente como líder de 'Playa Condena'-, Pedro García-Aguado -el más votado del grupo de 'Olimpo'-, y Marieta, a la que ha nominado su líder, Rubén Torres.

Ángel no solo se ha salvado de la nominación una semana más, sino que además ha vivido un inesperado y emocionante momento con Gorka -con el que en cambio sí ha solucionado sus diferencias y con el que está atravesando uno de sus mejores momentos- que se ha quitado el collar de líder para entregárselo simbólicamente al hijo de Bárbara Rey, consiguiendo que se le saltasen las lágrimas.