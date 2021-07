Socialité ha vuelto a cambiar de presentadora. Y lo ha hecho con éxito. Nuria Martín cubría este fin de semana a María Patiño y lo hacía durante la emisión del sábado y del domingo. El programa presumía luego de cifras de audiencia en redes. Y la polémica no se hizo esperar: hay quién dice (los espectadores lo han reflejado en redes sociales) que cuando está María Patiño la audiencia baja. Y cuando no está, sube.

'Socialité' arrasa un fin de semana más y lidera con un 19,1% y 1.738.000 espectadores, el domingo. Y con un 16,5% y 1.505.000, el sabado. ¡Muchas gracias! ❤️ pic.twitter.com/DwuicJxveG — SOCIALITÉ (@socialitet5) 22 de marzo de 2021

Pero no fue la única polémica que se vivió. La pasada semana Socialité ha querido encontrarse con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, pero ha recibido una sorpresa. La reportera que fue a preguntarle al cantante y dj se encontró con que iba con su hija. Ni corta ni perezosa la periodista le preguntó a la pequeña. La reacción de la audiencia no se hizo esperar. "No doy crédito a lo que veo", decía una usuaria de Twitter. No era la única indignada.

Os parece bonito lo mal que os habéis portado con @riverakiko ? Esto no es periodismo del bueno, no os costaba nada hacerlo de forma que la nena no se enterara. Echarle imaginación, hombre yaaa — ATAKAPAKA (@atakapaka) 13 de marzo de 2021

"No os costaba nada que la nena no se enterara", relataba otra.

Estoy asombrada de la falta de consideración de su reportera a una niña que iba de la mano de su famoso padre.

María Patiño, tu también eres famosa y no soportarías algo parecido. Nunca.

Respeten a los niños. .

Es vergonzoso. — Me Vale (@MeVale68804299) 13 de marzo de 2021

Alexia Rivas fue otra de las protagonistas del programa. Y lo ha vuelto a ser en el que fue su programa, Socalité. En eta ocasión desde el formato que presenta María Patiño anunciaron que tenían una exclusiva: se veía en unas imágenes como la joven discutía con su novio. Pero resultó ser falso. La joven aparecía en realidad con un hermano. La propia Rivas retuiteaba un tuit en el que desmentía la información.

Y ahora turno para otra mentira, la NO "BRUTAL" PELEA de Alexia Rivas. Por esa regla de tres los disturbios en Barcelona es la tercera y cuarta guerra mundial juntas. #Socialite433 — todorealitties (@todorealitties) 7 de marzo de 2021

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo hace ya meses que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité.

Desde un primer momento el programa estuvo presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

El pasado fin de semana, sin ir más lejos, el programa prometió una gran exclusiva relacionada con el tema de Isabel Pantoja y la supuesta herencia envenenada. Y en realidad la persona que tanto conocía a la tonadillera y que había hablado con el programa no era otro que un novio que la cantante había tenido de joven. Algo que desde luego que no gustó nada a la audiencia. “Es una tomadura de pelo”, llegaron a decir algunos en redes sociales.

Lo cierto es que esta polémica no llegó sólo a las redes sociales del programa. También se “trasladó” a las cuentas que tiene en Instagram y en Twitter la presentadora del programa. María Patiño recibió fuertes críticas en las últimas fotos que tiene colgadas en Instagram. Aunque, sólo hace falta darse una vuelta por el Instagram de la propia presentadora, para darse cuenta de lo común que es en este mundo que se insulte o se menosprecie a los colaboradores de televisión. La audiencia utiliza muchas veces las redes sociales para atacar a una persona sin dar la cara, con perfiles falsos en los que no figuran fotos ni tan siquiera imágenes de ningún tipo. Ni, por supuesto, datos que puedan llevar a identificar a la persona en cuestión.