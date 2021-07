Hace unos días nos quedábamos sobrecogidos viendo como David Flores le mostraba todo su apoyo a Olga Moreno en el plató de 'Supervivientes 2021' tras proclamarse como ganadora de la edición. El hijo de Antonio David se abalanzaba sobre ella y le decía delante de toda España que era la mejor persona que había conocido en su vida y que le quería como nadie, un hecho histórico en televisión.

El hermano de Rocío Flores ya ha puesto punto y final a su estancia en Madrid, ya se encuentra en su casa y ha vuelto a su rutina. Y es que ya sabemos que David es un niño muy activo, que vive su vida sin hacer daño a nadie y que se preocupa mucho por los seres queridos.

El hijo de Rocío Carrasco vuelve a sus paseos diarios por Málaga, en estas imágenes vemos a David paseando y durante el recorrido se encuentra con Manuel, el novio de su hermana Rocío Flores. Demostrando de nuevo lo cariñoso que es, coge a su cuñado en volandas y le da un abrazo.

De esta manera, David ya ha vuelto a su rutina y espera ansioso que lleguen su hermana y Olga Moreno para estar juntos en familia superando estos meses tan duros en los que se no se ha dejado de hablar de su familia.

Olga Moreno se sentó en Telecinco la noche del miércoles 28 de julio para responder a Rocío Carrasco en una entrevista con Carlos Sobera que la cadena bautizó Ahora Olga.

Frente a ella se sentaban varios colaboradores de la cadena que la entrevistaban entre los cortes más polémicos del documental de la hija de "la más grande".

La ganadora de Supervivientes aclaró que hablaría únicamente de sí misma y de su experiencia, nunca de su marido ni de los hijos de este, y así lo ha hecho, aunque hablando de sus vivencias salpicara a otros miembros de su familia y a Rocío Carrasco.

Olga Moreno pierde los nervios

La diseñadora permaneció tranquila durante toda la entrevista, pero en momentos puntuales se le humedecían los ojos.

Solo hubo una intervención en la que estuvo a punto de perder los nervios. Fue ante un vídeo en el que Rocío Carrasco calificó una escena que ella misma calificó de "dantesca" en la que se encontró a la actual mujer de Antonio David Flores tumbada con su hijo en la cama del hospital cuando éste estuvo ingresado con una neumonía.

"¿Qué está insinuando? No te lo voy a consentir. Y no vayas por ahí", dijo, esta vez sí, dirigiéndose directamente a la ex de su actual marido.

Solo se calmó cuando, incrédula ante la situación y muy ofendida, les preguntó a los colaboradores: "¿Pero qué entendéis vosotros? ¿Lo estoy entendiendo bien?", todos los presentes la calmaron. "Lo único que he hecho es darles amor. Estar en todos sus médicos. En todas sus tutorías. La que tendría que haber estado es ella. Yo no soy su madre", se defendió.

Los allí presentes le aclararon que ellos consideraban que Carrasco se refería a que con esa actitud tan protectora parecía que Olga Moreno buscara usurpar su papel como madre.

Los nervios azuzaron a Olga Moreno, que incapaz de contenerse lloró: "He visto a mi familia tan derrumbada.… Hasta mi hija chica ha tenido que ir al psicólogo. Mi hija chica, con 8 años. Es que no lo podéis llegar a imaginar. Que ha habido papeles en el barrio: 'Antonio David, maltratador'"

La sevillana aceptó la entrevista cuando llegó a España, pidió "un par de días" para poder ver el documental porque ella se había ido a Honduras mientras se emitía.

Una vez en plató admitió que sólo le había dado tiempo a ver "dos o tres cositas", por eso se mostró sorprendida ante muchos de los cortes que se proyectaron tanto de la famosa docuserie como de las numerosas escenas protagonizadas por los colaboradores en los platós de televisión opinando sobre su vida.

Uno de los puntos más conflictivos que se trataron fue el intento de suicidio de Rocío Carrasco el 5 de agosto de 2019.