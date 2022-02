Con "más fuerza" y una sonrisa que refleja que la herida sangrante por los duros ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas está empezando a cicatrizar, Isa Pantoja ha reaparecido este lunes (por videollamada) en 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado por fin sobre el 'descafeinado' perdón a medias de su hermano el pasado viernes en 'Sálvame'.

Un 'perdón' que no le sirve de nada y que, asegura rotunda, no se cree: "Lo que dijo Kiko no me ayuda. Sigo pensando igual y no ha cambiado mi pensamiento. Todo lo que ha dicho para mí es nulo, no me creo su perdón y lo voy a seguir manteniendo". "Después de todo esto creo que no le duelo a mi hermano. Y ya no es la entrevista, sino los actos que han sucedido posteriormente" ha señalado, convencida de que Kiko "no me quiere para nada".

Muy tranquila, Isa ha explicado que no se cree el 'mea culpa' del Dj porque no rectificó "hasta que sale la entrevista y se le echa todo el mundo encima. Desde que la da hasta que se publica hay unos días que podría pensar me he pasado, pero no. Él se reitera en sus redes sociales y es cuando le rescinden el contrato de 'Secret Story' cuando le duele el bolsillo y se justifica". "Intenta echarle la culpa a la revista y estoy segura de que la revista le dio un toque de 'o aclaras esto o no te pagamos la entrevista' y ahí fue cuando entró en 'Sálvame' con el 'quizás me equivoqué'. Y no me vale porque se sigue manteniendo en eso y es porque le rascan el bolsillo, y si no hubiese entrado en 'Sálvame0 no hubiese cobrado la exclusiva de la revista", ha añadido muy segura de sus palabras.

Ahora, se ha producido una vuelta de tuerca en los acontecimientos y Toñi Moreno ha confirmado en directo que Isa P entrará en la casa de Secret Story. "Aunque no vaya a concursar para mí es un reto también", cuenta. "Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan", asegura la tertuliana. "Me alegro de que el o la Pantoja que entre seas tú", le ha dicho Toñi Moreno. La presentadora ha preguntado a Isa si había comunicado a su hermano la noticia. "No hemos hablado, imagínate darle esta noticia...", ha respondido