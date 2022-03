Laura Matamoros celebro hace dos días su cumpleaños, pero lo cierto es que parece que sigue festejándolo con todas esas personas que forman parte de su círculo más cercano, como es el caso de María Pombo, su amiga y con la que estuvo comiendo este sábado en el bar de Benji Aparicio.

Hablamos con la hija de Kiko Matamoros y nos ha querido negar que Benji Aparicio le haya pedido matrimonio en su cumpleaños: "¡qué dices! Corre, pregúntale a él, que está por allí...". La influencer nos ha confesado que no ha disfrutado cumplir veintinueve años: "la verdad es que este año, ha sido un poco... me cuesta, veintinueve me cuesta. Creo que todavía tengo veinticinco".

Eso sí, el mejor regalo que ha recibido es el de todo el grupo: "el que me han hecho todos", pero sin saber todavía de qué se trata el regalo puesto que no lo recibirá hasta la siguiente semana: "pues no lo sé porque llega el lunes...".

Laura nos ha confesado que no fue al cumpleaños de Marta López por las razones que contó ya su padre, pero ha dejado claro que "la quiero mucho" y que no tiene ningún problema con ella, tal y como han especulado algunos medios de comunicación.

María Pombo nos ha desvelado que entre todas las cosas que le han regalado, hay un cinturón que le ha encantado a Laura y también nos ha recalcado que Benji no le ha pedido matrimonio por su cumpleaños, pero que cuando lo haga, ya nos enteraremos. De hecho, la influencer llama a la pareja de Laura, pero éste hace caso omiso y no nos desvela si le pedirá o no matrimonio.