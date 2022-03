Al pie del cañón en su faceta de reportera de 'El programa de Ana Rosa', convertida en una de las colaboradoras que más están dando que hablar en 'Ya son las 8' y disfrutando de un inesperado y espectacular éxito en su debut como cantante con su single 'No tengas miedo', es indudable que Marta Riesco está atravesando por una de las etapas más dulces de su vida.

Y no solo en el terreno profesional, ya que su noviazgo con Antonio David Flores marcha viento en popa a toda vela y a pesar de que todavía no se han dejado ver en público como cualquier pareja de enamorados, la periodista ya ha confesado que le encantaría casarse en la playa y tener hijos con el padre de Rocío Flores, con quien Marta está intentando tener un acercamiento para normalizar su historia de amor con el ex de Rocío Carrasco.

La cantante arrasa con su canción en Spotify y ya hay algunos grupos como La Década Prodigiosa que aseguran que les encantaría tenerla con ellos. Pero le éxito de marta va más allá. después de compartir en sus redes sociales el camerino propio del que ya disfruta en Mediaset, la periodista podría estar preparando un docu-reality al más puro estilo Georgina en Netflix para hablar sobre su día a día, tal y como ha adelantado el diario La Razón.

La periodista cree que la vida la recompensa con estas buenas noticias después los malos ratos que ha pasado: "a veces intentan reírse de cosas y luego al final pues mira, la vida te recompensa cuando te lo tomas todo bien".

Además, ella ha dado una entrevista exclusiva para 'Pronto' donde ha hablado de su historia con Antonio David y si se arrepiente sobre haber reconocido públicamente que está enamorada de él: "Nunca, jamás. Nada ni nadie hará que yo me arrepienta de decir que estoy enamorada de él. El amor correspondido es maravilloso, le pese a quién le pese".

La reportera ha demostrado estar al pié del cañón sin importarle todo lo que se ha dicho de ella en los platós de televisión y lo mejor de todo, siempre ha mostrado una sonrisa a las cámaras, reflejando su pasión por su profesión.

Marta ha estado estas últimas semanas en 'Ya son las ocho' y la oíamos comentar, con seriedad, todo los mensajes que estaba recibiendo a través de las redes sociales desde que confirmaba su relación sentimental con Antonio David... asegurando que también había pasado por delicados momentos.

La verdad sobre el embarazo de Marta Riesco

María Patiño ha estallado en pleno programa de Sálvame y ha parado el programa para dar una noticia. "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta a la familia de su novio y es que Marta Riesco quiere quedarse embarazada", sentenció. Su información la apoyó Terelu Campos: "Siempre ha dicho que quiere el pack completo".

Marta Riesco consiguió ser muy conocida en el mundo del corazón hace meses cuando empezó su relación con Antonio David Flores. Ella misma manifestó que no quiere ser un personaje público y que quería seguir siendo una reportera de El programa de Ana Rosa Quintana, en donde trabaja.