Las series turcas están de moda. Y por ello ya son pocos los grupos mediáticos que no están aprovechando para comprar derechos de emisión de las últimas novedades del país otomano. Mediaset, grupo que tiene a Telecinco como canal insignia, y Atresmedia, empresa a la que pertenece, entre otras, Antena 3, han anunciado nuevas adquisiciones para la próxima temporada.

El grupo Mediaset llegó tarde a la moda de las series turcas (le había superado el canal Nova) pero lo ha hecho por todo lo alto. En buena medida gracias al apoyo que Divinity ha tenido con la emisión de Love is in the air en Telecinco.

Y en buena manera gracias a eso han logrado algo importante: ser lo más visto del día en TDT y entre las series de Divinity.

Entraron en el competitivo panorama audiovisual por la puerta pequeña de los canales temáticos, pero ya se han convertido en la rutina televisiva de millones de personas. Las series turcas han devorado el 'prime time' (principal franja horaria) nocturno de las cadenas en abierto y viven en España su época dorada, tras haber arrasado en medio mundo.

Un actor de la serie, Kerem Bürsin se encuentra en nuestro país. El protagonista de 'Love is in the air' también ha aprovechado para mandar un mensaje a Sonsóles Ónega. Kerem asegura que le gustaría conocerla en persona y le ha hecho un regalo a nuestra presentadora. Sonsóles no ha querido desvelar el contenido del mensaje que ha recibido, pero ha mirado a cámara y ha dicho: "Me too" ( Yo también).

En Antena 3, pionera en apostar por dramas turcos, han logrado adjudicarse cuatro noches seguidas de 'prime time': 'Mi hija' (2,5 millones de espectadores, de media), los domingos y 'Mujer' (2,3 millones) los lunes, martes y miércoles. Y en Telecinco, que no está registrando tan buenos resultados como su principal rival, 'Love is in the Air' (unos 1,5 millones) se emite martes y miércoles, seguida de 'Mi hogar, mi destino'.

Atresmedia adivinó lo que venía tras los resultados obtenidos en 2018 con 'Fatmagul', la primera producción turca que compraron, que arrasó en su canal temático Nova. Se convirtió, y sigue siendo, en la serie más vista en la historia de un canal secundario.

"El éxito nos llevó a pensar que quizá en nuestro canal principal (las series turcas) podrían ser una buena opción", cuenta a EFE el director adjunto de contenidos de Atresmedia TV, José Antonio Antón.

Se arriesgaron entonces a llevar a Antena 3 'Mujer', que "es una de las series turcas más aclamadas y de mejor factura de los últimos años y fue todo un acierto". Lo importante, añade, es dedicar tiempo y recursos a la selección de productos ya que "ni todas las series turcas son buenas, ni todas funcionan en audiencia".