Desde que este jueves comenzase 'Supervivientes 2022' son muchas las quinielas que se han hecho en redes sociales sobre los días que va a durar en el concurso Anabel Pantoja, pero también sobre si la influencer va a tener algo en Honduras con Yulen, uno de los concursantes más atractivos de esta edición.

Aunque parece que ya han tenido algo debido a todos los comentarios que ha habido en los medios de comunicación y en redes sociales, todavía no ha habido nada. Anabel Pantoja se ha mostrado muy cómplice con él, pero no ha dicho nada raro... hasta ahora. Jorge Javier Vázquez ha confesado en 'Sálvame Deluxe' unas declaraciones que ha hecho la sobrinísima y que son de lo más escandalosas.

"Que no vea el programa Omar" advertía Jorge Javier antes de contar la frase demoledora con la que Anabel Pantoja ha confirmado que se siente atraída por Yulen: "Menos mal que me he traído el satisfyer porque Yulen me pone muy ca......". Una confesión que ha revolucionado a todos los colaboradores y que ha traído un sinfín de comentarios por su parte.

Anabel Pantoja se ha sumergido en 'Supervivientes 2022' soltera, separada de Omar Sánchez y podría tener cualquier romance con la persona que desease, eso sí... parece que las quinielas de las redes sociales han acertado y entre Yulen y la influencer podría haber algo más que una amistad.

Tras una trepidante y divertida gala de estreno, líder de la noche del jueves con una media del 21,7% de share, más de 2,3M de espectadores y casi un 30% entre el público joven, arranca este domingo 24 de abril ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, segunda gala semanal del formato que supondrá el debut de Ion Aramendi como presentador de Mediaset España.

En permanente conexión en directo con Lara Álvarez, el programa, que arrancará a las 22:00 horas en Telecinco y ofrecerá contenido inédito desde las 21:30 horas para los suscriptores de Mitele PLUS, acogerá la primera ronda de nominaciones de ‘Supervivientes 2022’: cada grupo por separado -el liderado por Anabel, integrado por Yulen, Ana, Anuar, Kiko, Tania, Rubén y Juan, y el encabezado por Marta, formado por Mariana, Nacho, Ignacio, Desy, Alejandro, Ainhoa y Charo- elegirá a sus nominados. Además, las dos primeras lideresas de la edición -Anabel y Marta- realizarán sus nominaciones de forma directa.