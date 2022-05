Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Los habitantes de Playa Royale han decidido jugar a 'verdad o reto'. En una de las rondas, a Desy le ha tocado decir una verdad, y ha confesado que se siente atraída por Nacho Palau. Marta Peñate ha sido la primera persona en preguntar a Desy: "¿Es verdad que si no tuvieras pareja le pegarías un repaso a Nacho Palau?". A lo que la sevillana ha respondido: "Pues sí, le daría un repaso profundo, a mí me gustan los hombres maduros como él".

Su compañera Marta también le ha preguntado si tendría algo con Kiko Matamoros, a lo que Desy ha respondido tajante: "¡No!".

Luciano, el marido de Desy, se ha tomado con humor la confesión de su chica, le gusta que se exprese con libertad y no le sorprende. Además, ha dejado clara una cosa: "Ella puede calentar la comida en cualquier lado, pero come en casa". Pero Desy también ha protagonizado un momento polémico tras mostrar su enfado con la organización del programa. Desirée Rodríguez ha explotado en los Cayos Cochinos. La sevillana considera que se le está dando un trato de favor a sus compañeros de Playa Fatal. Por ello, Desy ha decidido hacer "huelga" y no dar contenido al programa.

Son muchas las ocasiones en las que Desy se ha quejado del trato de favor que se le está dando desde la organización a los habitantes de Playa Fatal. El programa, por su parte, también ha decidido darle un toque de atención a la concursante. Ion Aramendi ha hablado con Desy sobre la incómoda situación a la que se enfrenta Desy en el concurso y ha cuestionado sus funciones en Playa Royale. Lara, por su parte, le ha planteado un dilema: comerse un cocido enorme para ella sola o que la única que pueda alimentar a todos sus compañeros sea ella.

La concursante no ha dado crédito ante este dilema del Pirata Morgan y ha decidido no aceptar el cocido y comprometerse a ponerse las pilas en el concurso, pescar y poder llevar alimento para el grupo. Además de dar todo el contenido al programa que había denegado en su momento.