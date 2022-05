Olga Moreno planta cara a Antonio David Flores. Sorprendente portada de la revista Lecturas este miércoles, desvelando el verdadero motivo que ha provocado la ruptura del excolaborador y Marta Riesco cuando todos pensábamos que su noviazgo iba mejor que nunca.

Según la publicación, la ganadora de 'Supervivientes', harta, le dio un ultimátum a su todavía marido, advirtiéndole de que no podía posar en el cumpleaños de la reportera - a la que Olga llamaría 'otra mujer' - como su pareja si seguía casado con ella.

Una información que concuerda con la que dio este martes el programa 'Ya es mediodía', afirmando que fue el pasado miércoles - cuando la sevillana se enteró de que Antonio David había mandado un ramo de rosas rojas a Marta a Mediaset por su cumpleaños - cuando el exmatrimonio tuvo una fuerte discusión. Tras ésta, el ex de Rocío Carrasco llamaba a la reportera para comunicarle que no iba a ir a su cumpleaños y 'rompían' su relación.

A pesar de todo, y quizás nublada por su enamoramiento, la ahora cantante tenía la esperanza de que Antonio David viajase a Madrid para estar con ella en su gran día. Al descubrir que no era así, Riesco rompía a llorar en directo en 'Ya son las 8', anunciando su ruptura con el ex guardia civil después de que éste la dejase plantada y, sin darle ningún tipo de explicación, decidiese no asistir a su cumpleaños.

"A veces en la vida la gente tiene prioridades. Él está donde cree que tiene que estar, pero yo lo que no puedo hacer es estar encerrada en una casa 8 meses después de que anunciase su separación para no hacer daño a otras personas" se lamentaba entonces la periodista. Unas palabras que ahora cobran especial significado, al descubrirse la delicada tesitura en la que se encontraría el padre de Rocío Flores tras el ultimátum de Olga.

¿Por qué Antonio David ha puesto la voluntad de su exmujer por delante de su amor por Marta? ¿Por qué no se separa de la madre de su hija Lola? Parece que el inminente juicio que le enfrentará a Rocío Carrasco por el presunto delito de alzamiento de bienes que cometió para no pagar la pensión de sus hijos podría tener algo que ver. Y es que mientras Olga siga siendo su mujer no está obligada a declarar en contra del excolaborador, algo que no pasaría si formalizasen su separación. ¿Es esta la clave de la ruptura entre la reportera y el malagueño, que sigue guardando silencio? Eso parece.