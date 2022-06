Natalia es una de las mejores amigas de Chenoa y como no podía ser de otra manera, es una de las que no ha faltado en la boda de la cantante con Miguel Sánchez Encinas. Este sábado, regresaba a Madrid tras el enlace de su amiga, pero nos dejaba muy sorprendidos al verla preocupada tras haber sufrido un incidente en el avión de regreso.

Al llegar al aeropuerto de Madrid, su pareja, Manuel Alves, le espera para recogerla. La cantante asegura que se encuentra muy bien aunque prefiere mantener los detalles de su relación en privado: "En el amor muy bien. Yo siempre estoy bien" y añadía avergonzada: "Ay, de verdad, no me preguntes esas cosas. Sabes que me da mucha vergüenza".

Natalia aterrizaba en Madrid, asustada por haber vivido un aterrizaje de emergencia: "estoy con el susto en el cuerpo, que casi nos matamos. Hemos tenido un aterrizaje de emergencia". Confiesa lo duro que ha sido vivir la experiencia: "Ha sido horrible, casi cuando estaba aterrizando ha subido hacia arriba otra vez, ha sido horrible. Nos han parado en mitad de la pista en seco, las ambulancias, la guardia civil".

Un incidente que se producía en el vuelo de regreso de Mallorca, después de disfrutar de la boda de ensueño de Chenoa y Miguel Sánchez. Muy discreta con su vida privada, ha preferido no hacer comentarios sobre su nueva relación y seguir manteniendo a su pareja en un segundo plano.