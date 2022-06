En 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

Matamoros ponía rumbo a Honduras muy motivado y dispuesto a hacerse con el concurso. Sin embargo parece que el colaborador de Sálvame ha sufrido un duro golpe de realidad al llegar a la isla.

Desde que Kiko Matamoros pisó 'Playa Fatal' su ánimo y su estado físico ha ido a peor. Los bichos no han tenido piedad con el colaborador y no puede parar de rascarse las picaduras. El malestar general que sufre le ha llevado a vomitar todo lo que come, hasta un simple coco. Además, Kiko pasa la mayoría del tiempo tumbado ya que siente mareos y muchas náuseas.

Sus compañeros han hecho piña para apoyarlo y sobre todo para socorrerlo en caso de que la situación empeore. Además de tener un estado de salud bajo, su estado de ánimo tampoco le acompaña, aunque ha conseguido desahogarse con sus compañeros sobre su situación y se ha sentido arropado.

El doctor ha tenido que atender a Kiko Matamoros y el concursante ha aprovechado para desahogarse con él: "He vomitado el único coco que me comido, llevo todo el día con diarrea y tengo las manos y la cara deformadas por las picaduras". "Estoy destrozado y harto de todo", ha concluido.

En Sálvame, amigos del colaborador como Kiko Hernández se han sincerado sobre el programa que está haciendo el novio de Marta López. "Kiko Matamoros me está decepcionando. Le está pasando factura física y emocionalmente el concurso. Tanto, que ha declinado participar en las dos últimas pruebas y ha pedido la nominación de sus compañeros, hecho que me decepciona bastante".

También ha querido lanzar un mensaje de ánimo y apoyo a su amigo: "Eso sí, anima el cotarro como nadie generando contenido. Me está encantando su humor, su sátira y la ironía que derrocha con sus compañeros".

Marta López Álamo, novia de Kiko, también se ha pronunciado acerca del estado de salud del colaborador de 'Sálvame'. "Es un concurso muy duro y es muy admirable solo estar ahí", ha asegurado la modelo, que también se ha pronunciado sobre la actuación de Kiko Matamoros en las pruebas y ha señalado que es normal que no destaque en ellas porque mayor que otros concursantes: "Él no iba con la idea de ganarlas. No sé si es que la gente se pensaba que iba a correr la maratón. Es un hombre grande y corpulento. No tiene una agilidad de una persona de 20 y en ese tipo de pruebas se nota".

"La edad va por dentro, los huesos, los músculos y los órganos tienen la edad que tiene, que es 65 años", ha comentado Marta López Álamo, que ha asegurado que tanto ella como los amigos y familiares de su novio están "muy orgullosos" de cómo lo está haciendo en el concurso y de su manera de afrontar la reacción que ha tenido su cuerpo ante las picaduras de los mosquitos.