La gala de Supervivientes nos ha dejado de todo: expulsiones, lesiones, reencuentros... Sin embargo, en una de las pruebas que se llevó a cabo durante la noche de ayer, hubo trifulcas por las instrucciones del ejercicio, por lo que la audiencia ha montado en cólera: "Con cada cambio siempre hace la cuenta atrás, es normal que Alejandro esperara que la hiciera. Cambió la dinámica del juego. No es justa la eliminación de Alejandro. Está claro que quieren dar bola a los otros dos para que sean finalistas", dice un usuario.

El problema vino cuando comenzaba la prueba. Lara Álvarez no hizo una cuenta regresiva como acostumbra a hacer, por lo que Alejandro tardó en empezar y quedó descalificado. A pesar de sus protestas, el programa decidió no dar su brazo a torcer y Marta e Ignacio fueron los elegidos para disputar la prueba de líder.

Esto no ha gustado nada en Twitter, ya que tildan al concurso de estar amañando "para que ganen los que tienen que ganar". Que poca dignidad, por no decir otra cosa mucho peor, tiene Lara y la organización. Lo que le han hecho a Alejandro en dos pruebas y si protesta es el gruñón y con toda la razón , Alejandro el ganador de este supervivientes 2022", dice un usuario.

"Es que absolutamente todas las veces en ese juego hizo la cuenta atrás! y esa vez no la hizo! para favorecer a marta de nuevo el programa? Alejandro ganador le pese a quien le pese! siempre me ha gustado Lara pero con esto que ha hecho q recule ya porque no es justo", dice otro.