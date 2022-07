La guerra entre Gloria Camila y Gema Aldón no ha hecho nada más que empezar. El pasado sábado, Ana María Aldón era acompañada a plató por su hija, quién no dudó en sentarse y hablar de su relación con la hija de Ortega Cano.

Gema Aldón defendía a su madre a toda costa y aseguraba lo difícil que era tratar con Gloria Camila, confesando que hay ciertas actitudes de la hija del torero que no le gustan para nada.

Pero parece que Gloria Camila no se va a mantener al margen de la situación, por lo que no ha dudado en confirmar que entre ellas no hay ningún tipo de relación y que Gema "también" le ha bloqueado de su teléfono móvil.

Sobre los posibles insultos que pudo haberle dicho Gema Aldón, la hija del torero prefiere no contestar. Además asegura encontrarse "bien" a pesar de todo el revuelo que se ha levantado en torno a su padre y a Ana María Aldón.

Por otra parte, tras las últimas declaraciones de su expareja, Kiko Jiménez, acerca de su vida y la de José Ortega Cano, Gloria Camila asegura que en caso de poder demandarlo, no dudará en hacerlo: "Sí hay algo que se tenga que poner ante el juez, pues sí".

Kiko Jiménez se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’, tras destapar en el día de ayer los feos de su expareja a la mujer Ortega Cano, con un bombazo sobre Gloria Camila, el extorero y Ana María Aldón. “Hay que remontarnos a una mañana del miércoles, revistas, nos levantamos de la cama Gloria y yo y recibe al móvil una portada: la exclusiva de la fecha de la boda de Ortega y Ana María Aldón”, explica el colaborador.

El tertuliano explica que Gloria “no sabía que su padre y Ana María se iban a casar”, y que al no saberlo se quedó muerta: “Lo que hace es levantar el teléfono y llamar a su padre, a él no le sale ni la voz del cuerpo, no sabe afrontar una realidad que la generas tú mismo”.

Cree que la pareja lo que temía es que Gloria se negase a que se casasen y mucho menos “a que diera una exclusiva y salga de la mano de Ana María”. Asegura que la hija de Rocío Jurado se “enfadó muchísimo” y llama al extorero y le dice: “Papa, ¿cómo que te casas?”. Y también desvela la respuesta de Ortega: “No, glorita, no te dijimos nada porque se nos pasó, no lo eches cuentas”, explica.