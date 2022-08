"Hecha una puta mierda". Así dejaron la casa de un conocido presentador de televisión unos inquilinos que, para colmo, tal y como él denuncia, no pagaban la renta ni las facturas. El periodista asegura que ahora debe hacer frente a deudas de más de 2.000 euros.

El presentador en cuestión no es otro que Albert Escudé, conocido por su trabajo en "Megatrix" o "TNT". Fue a través de sus redes sociales donde explicó su situación. "Una zorra que estaba en mi casa no quiso pagar el agua durante dos años y medio y ahora la tengo deuda. La casa estaba hecha una puta mierda, la guarra asquerosa", afirmó, visiblemente enfadado, en un vídeo que colgó en sus rede sociales.

No fue el único vídeo en el que habló de su experiencia. Especialmente lastimosa en lo referente al pago de las facturas. "La chica que vivía en mi casa, una chica muy guapa y muy bonita, me ha dejado una deuda de 2.000 euros de agua y en la compañía me han dicho que la tengo que pagar yo y que si no lo hago me embargarán", se quejó el presentador, ahora alejado de las grandes cadenas.

Aún hubo más. "He estado dos años sin tener acceso a este piso. El tema es que cuando cambio el nombre del contador del gas a mi nombre, el único suministro que me dejaron dar de baja y por el que no tengo una deuda astronómica. Me hacen hacer una revisión y me precintan el gas porque no cumple las normas para que el edificio esté seguro. ¿Durante estos años este edificio no ha estado seguro porque esta familia no cumplía las normas de gas? ¿Qué hubiera pasado si llega a explotar este piso porque no estaban cumpliendo la normativa, porque esta familia estaban aquí sin pagar durante dos años, eh?", se preguntaba el presentador, ahora empresario del sector de la moda, buscando un debate con sus seguidores.

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.