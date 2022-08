En pleno agosto las parrillas de las principales cadenas de televisión suelen sufrir importantes modificaciones. Es época de vacaciones, y muchas de las grandes estrellas de la pequeña pantalla se alejan durante unas semanas de su trabajo. Este momento suele ser aprovechado por las productoras para poner al frente de los programas nuevos rostros o para experimentar con nuevos formatos.

Algo así es lo que ha hecho Telecinco con Ya es verano. La apuesta para cubrir el hueco de Ya es mediodía en el canal durante el estío tiene a Frank Blanco como presentador y tono mucho más ligero que su "hermano" mayor.

Soy yo o #YaEsVerano no tiene ni pies ni cabeza? Menudo programa malo — Jota (@alas8enelcine) 13 de agosto de 2022

Si bien, estos cambios no parecen haber gustado a la audiencia, que no solo ha criticado en numerosas ocasiones las temáticas y tono del programa, sino que se han atrevido a vaticinar cuándo llegará su fin. "A este programa le queda un telediario", han advertido algunos internautas a través de las redes sociales. "No tiene ni pies ni cabeza", señalaron otros.

A este programa le queda un telediario !!! #YaEsVerano — Diego (@Diego80075473) 13 de agosto de 2022

Si bien, estos augurios tienen parte de cierto. "Ya es verano" tiene fecha de caducidad. Precisamente eso, lo que dure el estío, ya que si no hay un cambio de 180 grados, algo que sería muy extraño, la cadena lo retirará de su parrilla en septiembre para volver a colocar "Ya es mediodía".