Rocío Carrasco ha manifestado en multitud de ocasiones que sus padres sí que estaban enamorados y que habrían vuelto a a estar juntos de no ser por las circunstancias. Unas declaraciones que Raquel Mosquera, viuda del boxeador, negó en varias ocasiones. aquel asegura que Rocío Jurado sí quiso volver con Pedro Carrasco, pero este no quiso retomar la relación porque se les había acabado el amor. La colaboradora ha dejado claro: "Me lo contó Pedro, pero también lo sabía Juan de la Rosa" y que esto se produce en dos ocasiones: "Que yo supiese, dos veces. Una de las veces me lo dijo Pedro y otra, pues hablando Pedro y Juan de la Rosa hablaban de ello, que me tenía que presentar a Rocío Jurado".

Rocío Carrasco habla sobre su gran apoyo: "Ha significado muchísimo" Ayer por fin se estrenaron los capítulos 3 y 4 de la docuserie de Rocío Carrasco, En el Nombre de Rocío, y se supo la verdad sobre el testamento de Pedro Carrasco. La hija de Rocío Jurado destapó todas las supuestas mentiras de Raquel Mosquera y quiso mandarle un aviso a la peluquera: "Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer con los trofeos de mi padre porque te demando", insistió en un par de ocasiones Carrasco. Esto vino a consecuencia de unas declaraciones de Mosquera en Ya es Mediodía en las que decía que todo lo que tiene del boxeador se lo dará a sus nietos, es decir, a los hijos de Rociíto con los que su madre no tiene relación. Telecinco sigue intentando hacer todo lo posible para poner fin a su crisis de audiencia. Tras anotar durante el mes de agosto un mínimo histórico, la cadena de Mediaset ha decidido lanzar lo antes posibles sus principales apuestas para el mes de septiembre. Por esta razón, dos de sus grandes formatos verán la luz la próxima semana. Rocío Carrasco responde al fiscal que no admitió su denuncia por maltrato: "Estamos muy indefensas" Durante la tarde y la noche del viernes, Telecinco anunció qué dos formatos serán los primeros en estrenarse de forma inminente. El próximo lunes, a las 22:00 horas, llegó a la cadena la octava edición de 'Got Talent'. En las nuevas entregas Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y paula Echevarría seguirán buscando a los mejores artistas de diferentes disciplinas a nivel nacional. Pero no ha sido el único estreno. El mismo martes se produjo la siguiente novedad de la temporada. Los debates de 'En el nombre de Rocío' llegan a la cadena principal de Mediaset el 6 de septiembre a las 22:00 horas. Con Sandra Barneda como presentadora, la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco mostrará los entresijos del entorno familiar de Rocío Jurado. En cada entrega se podrán ver alguno de los episodios y se comentará lo que se narre junto a un equipo de colaboradores.