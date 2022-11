El esquema del programa se repite siempre desde que empezó a emitirse este formato en España y lo curioso es que sigue funcionando incluso mejor que el primer día. Chicote llega al restaurante el cuestión, pide mesa y ya entonces, nada más entrar en contacto con el personal y la comida, se da cuenta de los fallos del establecimiento de hostelería.

Aplicando los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años el cocinero logra reflotar el negocio poco a poco, pasito a pasito. Y curiosamente triunfa. Pero por poco tiempo. Apenas unos meses después de que haya logrado su objetivo, el propietario del restaurante que ha visitado Chicote se ve obligado a cerrar. En no pocas ocasiones los problemas personales que están detrás de los laborales (y en los que el equipo de Chicote tiene poco que hacer), no logran que llegue a buen puerto. Y lo hacen con éxito. No en vano el programa no sólo se emite en La Sexta, también se aprovecha en canales secundarios de la TDT como Mega.

Octava temporada de Pesadilla en la cocina

Pero ¿volverá Chicote con una octava temporada? La respuesta es que sí y que, además, está buscando nuevos retos. Eso sí: las grabaciones sólo volverán cuando el covid lo permita. No quieren poner en riesgo sanitario a su equipo como es lógico.

Si queréis ser seleccionados para la octava temporada de @pesadillacocina mandad Whassap al 618000204 #PesadillaLegado — Alberto Chicote (@albertochicote) 30 de enero de 2020

Si hay algo que ya casi nadie duda es que Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos del país. Desde hace más de una década el programa que presenta en La Sexta, Pesadilla en la Cocina, le ha granjeado una popularidad que ha traspasado la pequeña pantalla. Y es que la gran cantidad de personas que empezaron hace meses a seguir este show importado de América (que registra buenos datos de audiencia incluso en sus enésimas repeticiones en lo canales de la Televisión Digital Terrestre de Atresmedia), han hecho que a Chicote le lluevan las ofertas en varios ámbitos.

En lo que se refiere a la televisión el famoso cocinero presentó, además de Pesadilla en la Cocina, otros programas de talento culinario como Top Chef, en donde ejercía la batuta junto a otros grandes cocineros. También se le dio la oportunidad de presentar las campanadas. Y tuvo la suerte de hacerlo al lado de Cristina Pedroche, la mujer que con sus vestidos ha revolucionado la forma en la que los españoles le damos la despedida al año que acaba y al bienvenida al que empieza. Chicote y ella lograron este año ser la segunda opción sólo por detrás de las clásicas campanadas de Televisión Española.

Pero sin duda lo que le ha dado energía y fuerzas para continuar a Chicote han sido los fogones. "Por mis venas corre aceite de oliva virgen extra", confesaba el propio Chef en su "bio" de Twitter.