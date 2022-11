Telecinco no está pasando por su mejor momento. Después de batir el récord de peor audiencia de su historia durante el mes de septiembre, la cadena estaba buscando formas de mejorar la audiencia. Una de ellas es la nueva incorporación de un formato presentado por la ya veterana Emma García. Y arrancó haxe varios meses. Emma García ha vuelto a acompañar a los espectadores de Telecinco con un formato centrado en el corazón, tal y como informó YOTELE en exclusiva, y con un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se encuentran algunos de los que formaron parte de 'Viva la vida'.

El formato es muy similar a Viva la vida, aunque muchos colaboradores han cambiado. El pasado fin de semana llegaban hasta la redacción de 'Fiesta' unas imágenes de Joaquín 'El prestamista' en actitud cariñosa con una mujer que no era su esposa, Loli Navarro. En las fotografías se veía a Joaquín abrazando a una joven morena y, tal y como pudo saber el equipo de 'Fiesta', fueron tomadas en una zona de Sevilla uno de los días en los Loli permanecía ingresada en la UCI en Turquía tras su operación estética.

'Fiesta' le hacía llegar las imágenes a Loli y entre ella y su todavía marido se producía un tenso momento que las cámaras del programa captaban cuando ellos creían que no estaban siendo grabados. Ahora, una semana después, Joaquín 'El prestamista' acude de nuevo al plató de 'Fiesta' para asegurar que, aunque efectivamente él es el hombre que aparece en las imágenes, la mujer a la que abraza no es una amante, si no una amiga del matrimonio. Aunque en un primer momento Joaquín negó ser el que aparecía en las imágenes con una mujer morena, acto después reconocía que era él pero que no se trataba de una infidelidad. Ahora Joaquín explica quién es la mujer de la fotografía y confesaba que se trata de una mujer conocida para el gran público:

"Esa mujer que aparece en las imágenes conmigo es Rosario Mora, la mujer de Mariano, que es como mi hermano, y ella también es como mi hermana, ha salido conmigo en los 'Gipsy kings', así que infórmate mejor Leiras, porque le estás costando un dinero innecesario al programa".

Nada más comenzar la entrevista, entre Joaquín 'El prestamista' y nuestro compañero Leiras, uno de los redactores encargados de la investigación, se producía un tenso momento que acababa con el colaborador acusando a Joaquín de haber hecho un montaje con las fotografías de la supuesta infidelidad. 'Fiesta' emitía entonces unas imágenes que Joaquín ignoraba que existieran, unas imágenes en las que se escucha cómo Joaquín le pide a Arabella Otero, reportera del programa, que se ponga en contacto con su jefe: "Yo no soy ningún principiante en esto, si queréis grabar cómo Loli ve las imágenes y me echa de casa lo pagáis, ya que me van a poner las maletas en la puerta por lo menos lo cobro".

La sorprendente respuesta de su mujer, Loli Navarro, no era otra que la de intentar pillar parte del pastel: "De eso nada, si aquí alguien cobra ese dinero soy yo, que para eso me llevo yo el mal trago de ver las imágenes delante de toda España".

Joaquín, completamente insensible con el momento de tensión que su mujer estaba viviendo, le respondía que de eso nada: "Soy yo el que aparece en las imágenes, así que el dinero es para mí".

Pero José Ángel Leiras no era la única persona con la que Joaquín 'El prestamista' protagonizaba un enfrentamiento. Cuando Alejandra Rubio intervenía para preguntarle a Joaquín por qué no tiene relación con sus hijos, el prestamista lanzaba a la hija de Terelu un tremendo zasca que hasta provocaba la intervención de Emma García: "Tú, Alejandrita, calladita, que bastante has aprendido ya de tu madre".