Risto Mejide lleva más de 15 años en televisión. Llegó de la mano de Operación Triunfo, como el integrante "borde" del jurado. Aunque parecía que lo suyo quedaría nada más que en eso, en poco más que un personaje episódico, aquel malencarado de melena que se escondía tras unas lentes oscuras ha terminado por hacer carrera en el mundo de la televisión. Ahora, más de 15 años después, se ha despedido con un emotivo mensaje del que ha sido unos de sus padres en el medio: "Gracias por todo".

El mensaje de Risto fue el siguiente. "Este hombre que veis a mi lado es, ha sido y siempre será como un padre para mí. El hombre que cambió el sector audiovisual en España y una de las personas más brillantes y con más sensibilidad que me he encontrado en mi vida, ha anunciado que se va. Muchos han hablado sobre él y muy pocos hemos tenido el inmenso privilegio de conocerlo. Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él vio cosas en mí que nadie más vio. Supo aconsejarme, guiarme, incluso insultarme cuando más lo necesitaba. Son incontables las veladas en las que hemos llorado, reído y compartido confidencias. Y hoy, más allá de nuestra relación profesional que finaliza, tengo el orgullo de poder considerarme su amigo. Mi compromiso con este ser humano es y será siempre más allá de cualquier pantalla. Por fin, muy pronto, no quedaré para cenar con Paolo Vasile sino, simplemente, con Paolo. Gracias por todo. Ci vediamo a Roma. Te quiero", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje ha generado numerosas reacciones en redes sociales. La asturiana Paula Echevarría fue una de las primeras en escribir a Risto. "Qué bonito y cuánta razón", dejó en el muro del catalán. "Qué bonito. Maravillosa suerte la de rodearse de gente brillante", apuntó la también asturiana Isasaweis. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes o la modelo Silvia Fominaya fueron algunos de los rostros reconocidos que también reaccionaron a la publicación de Risto Mejide.

Risto Mejide recupera un viejo proyecto en televisión

Risto Mejide emprende una nueva aventura televisiva. No todo son malas noticias para el presentador, que en las próximas semanas retomará uno de sus proyectos más exitosos: "Viajando con chester". Por le momento se ha anunciado el regreso pero no se han concretado fechas del espacio televisivo que, eso sí, se emitirá en Cuatro.

"Viajando con chester" es un programa emitido por Cuatro y producido por Mediaset y La fábrica de la tele. Se estrenó en 2014 con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el motorista Jorge Lorenzo. Desde entonces, otras siete temporadas, hasta llegar a una octava que se emitió en 2019.

Desde entonces nada más se supo de un formato que, poco a poco, fue perdiendo fuelle en las audiencias. Los últimos programas emitidos hasta la fecha en el Chester apenas llegaron al 8% de cuota de pantalla.

Ahora, Cuatro retoma el proyecto. Justo lo hace en un momento en el que Risto Mejide no pasa por su mejor momento, tras separarse de la que era su mujer y madre de su segundo hijo, Laura Escanes.

Todo apunta a que los nuevos episodios de "Viajando con Chester" se emitirán ya en 2023, aunque la grabación, a juzgar por lo que han colgado la productora y el propio Risto Mejide en sus redes sociales, ya está en marcha.