No es de extrañar que existan parecidos físicos tan similares que asusten cuando uno cae en la cuenta de que la persona que tiene enfrente le recuerde a otra. First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. Sin embargo, él no suele pasar desapercibido durante las citas, ya que, debido a su papel de celestino, suele participar activamente e intermediar entre los comensales para que las cosas salgan bien y haya una conversación medianamente fluida. Las redes sociales son el espacio donde más rápido corre la voz. Aquí es donde se generan la mayoría de las impresiones, las personas se hacen populares, se generan bromas que luego son recurrentes en las conversaciones cotidianas, etc. Muchos de los usuarios que consumen First Dates también consumen redes como Twitter y es muy habitual encontrar actividad en cuanto al programa. La cuenta oficial del programa, además, anima a los espectadores a comentar sobre cada nueva entrega a través de hashtags. En muchas ocasiones, son los usuarios los que han sacado parecidos razonables a los comensales que pasan por las mesas del restaurante del amor. En este caso, ha ocurrido que uno de estos personajes ha llamado la atención precisamente por su aspecto físico, ya que su estética les ha resultado bastante similar a la del creador de contenido El Xokas. “¿¿Qué hace Elxokas en first dates?”, publicaba un usuario de Twitter. Qué hace Elxokas en first dates??? pic.twitter.com/d4N4SSCjFn — La Hipotenusa (@_La_Hipotenusa_) 23 de noviembre de 2022 Sin embargo, no es el único parecido que se ha encontrado en este programa. Otro espectador encontró mucho parecido entre uno de los comensales y John Travolta en “Grease”, al menos en cuanto a forma de vestir y peinado: “Cuando lo pides por AliExpress/ cuando te llega”. #firstdates25n

Cuando lo pides por AliExpress/ cuando te llega ... pic.twitter.com/eeCD5A7MeF — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) 25 de noviembre de 2022