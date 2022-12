Llega la Navidad a los canales de Mediaset España con una programación especial que incluirá galas musicales, estrenos de cine y de ficción, eventos de programación, ediciones especiales y contenidos navideños de los programas de producción propia, una amplia oferta cinematográfica para toda la familia y la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año.

A dos semanas de que finalice el 2022, Mediaset ha anunciado su pareja de presentadores para ese momento. El grupo de comunicación ha elegido a Risto Mejide y Mariló Montero para estar al frente de la retransmisión, según ellos mismos han anunciado esta tarde en 'Todo es mentira'.

Los presentadores han desvelado que darán las campanas de fin de año en Cuatro y en Telecinco desde el Parque Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz. "Vamos a despedir el 2022 como se merece", ha asegurado el publicista.

En la promo podemos ver a los dos presentadores vistiéndose y preparándose para el gran momento. "¿Has hecho esto alguna vez? ¿Te gustaría hacerlo conmigo?", le pregunta Mariló a Risto. "Te lo diré cuando acabemos", le responde él.

Navidad en Mediaset

Jesús Vázquez y Verónica Dulanto presentarán las galas ‘¡Viva la Fiesta!’, que Telecinco emitirá las noches del 24 y 31 de diciembre y que contarán con las actuaciones musicales de diversos artistas. ‘¡Viva la Fiesta en Nochebuena!’ reunirá en su cártel a Juan Magán, Ana Mena, Beret, Yotuel, Dani Fernández, Blas Cantó, Camela, Ruth Lorenzo, Abraham Mateo, Merche, Adexe y Nau, Nancys Rubias, Fangoria, Andy y Lucas, Pastora Soler, Álex Ubago, Edurne, Manu Tenorio, Melody, David de María, Sofía Ellar y Carlos Baute, en una gala en la que también intervendrán rostros de Mediaset España como Diego Losada y su banda Durden y María Verdoy, que interpretará con Germán González el mítico tema de Los Ronaldos ‘No puedo vivir sin ti’.

En ‘¡Viva la Fiesta en Nochevieja!’ se subirán al escenario Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo y Lérica, La La Love You, Henry Méndez y Nena Daconte, entre otros artistas, así como el cómico y creador digital Jorge Cremades. Además, las galas navideñas incluirán las actuaciones de varios artistas que han participado en ‘Got Talent España’, como la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de ‘Got Talent España 6’ y finalista de la última temporada de ‘America’s Got Talent’, los magos Kevin Micoud y Jordi Caps y los bailarines Dakota et Nadia.