Tamara Falcó se ha convertido en uno de los rostros conocidos más buscados de este país. Su presencia en un photocall o en un plató de televisión causa furor porque su naturalidad y espontaneidad enamora. La hija de Isabel Preysler lleva meses colaborando en 'El Hormiguero' y ha establecido amistad con Nuria Roca, Juan del Val o Cristina Pardo, que por supuesto, asistirán a su boda el próximo mes de julio.

Hemos hablado en exclusiva con Juan del Val y nos ha confesado que espera "que no haya ningún contratiempo, me apetece mucho no por mí, por Tamara e Íñigo" y comenta que "todo está más cerca de lo que parece, mírame a mí con purpurina en la cara yo me alegro muchísimo por ellos, que sean muy felices que tengan un día fantástico y divertido".

Además, nos desvela que tiene muchas ganas de ir a la que es será la boda del año "espero estar, me apetece mucho ver a una compañera feliz, estaré", aunque todavía no tiene su traje comprado para el enlace: "es que no sé todavía, no déjame, que todavía queda, ya buscaré".

El escritor ha formado parte del elenco de la obra de teatro 'Las defectos', en la que se ha metido de lleno en el papel de drag queen, algo que le "apetecía hacerlo, una cosa distinta, yo quería hacerlo con bastante respeto a este mundo, hay profesionales que son las verdaderas protagonistas del espectáculo, lo mío ha sido una cosa anecdótica lo he hecho con mucho respeto, me he divertido y me han dado la oportunidad de hacerlo".

Además, el colaborador de televisión ha querido reivindicar la libertad sexual de cada uno: "yo creo que hay que normalizar absolutamente, no me parece extraordinario lo que yo he hecho, todas las personas somos exactamente iguales, tu condición y tu género es exactamente igual, si ayuda a normalizar fenomenal, pero creo que tampoco es para tanto, se trata de divertirse, quitar prejuicios y hacer cosas distintas, la gente no me identifica con la imagen de una drag evidentemente, pero soy muchas cosas también".

Ahora que hemos podido ver en redes sociales a Juan del Val como una auténtica drag, nos confiesa cómo ha sido subirse encima de esos taconazos: "20 cm de tacón, de repente era un señor altísimo, en este caso una señora Juana, La Roca, jamás me había puesto unos tacones, un vestido, lo he hecho y bien, divertido".

Desde Fundación Tecnología Social nos gustaría pedir una rectificación, con el máximo respeto, sobre el comentario de Juan del Val acerca de la importancia del Código QR realizado junto a Pablo Motos @cristina_pardo @Tamara_Falco @nuriarocagranel https://t.co/54ysUANcfz — FUNTESO, Fundación Tecnología Social (@funteso) 17 de febrero de 2023

No obstante, también han pedido una rectificación al colaborador por el mensaje que lanzó en directo.