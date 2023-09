Patricia Pardo y Christian Gálvez son dos de los nombres propios que nos ha dejado este verano que está dando sus últimos coletazos. El pasado 29 de julio la pareja sorprendía a propios y a extraños anunciando, con un precioso mensaje publicado en redes sociales, que estaban esperando su primer hijo en común -la periodista gallega tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez-, además de revelar que contrajeron matrimonio en secreto hace un año.

La pareja para dar la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño nacerá a principios de enero y su próximo nacimiento ya ha provocado el primer cisma familiar. El nombre del benjamín de la familia ha hecho estallar 'la guerra' no solo entre los futuros papás sino también entre la presentadora y sus dos hijas mayores. Aurora y Sofia, fruto de su matrimonio con el policía Francisco Márquez, tienen claras sus preferencias en lo que al nombre de su hermano pequeño se refiere.

Las pequeñas, de siete y cinco años, ya ha puesto sobre la mesa su primera opción. Ambas se han puesto de acuerdo y quieren que el nuevo miembro de la familia se llame Carlos. Un deseo que su madre no parece dispuesta a cumplir.

Momentos especiales

Patricia Pardo y Christian Gálvez están viviendo un dulce momento. La pareja está esperando su primer hijo en común, un niño, tal como confirmó hace pocos días la propia Patricia en su vuelta a televisión tras las vacaciones de verano, pero, además, hace algunas semanas, ambos revelaron no solo que iban a ser padres, sino que también se habían casado hace un año.

Ahora, cuando la periodista está a punto de soplar las velas, Christian ha querido dedicarle unas bonitas palabras en las redes sociales. «La aventura vale la pena», ha escrito el presentador, haciendo referencia a una cita del filósofo Aristóteles. Junto a una composición de varias imágenes con algunos de los momentos más especiales de la pareja de los últimos tiempos, Christian Gálvez ha compartido un extenso texto dedicado a su mujer.

Pero esta no ha sido la única sorpresa. Ha ocurrido cuando menos se lo esperaba. Patricia Pardo cumple 40 años, no quería felicitaciones dado que estaban inmersos en la despedida a María Teresa Campos, pero ha recibido dos sorpresas. La primera, la de la conexión desde Galicia con su mejor amiga y la segunda con un gran ramo de flores. Con solo verlas, la presentadora sabía quién las enviaba... Patricia Pardo daba paso a la redacción pero era Carmen Chao la que entraba en directo con una tarta y dos velas con el número 40. La cara de la presentadora evidenciaba su sorpresa mientras la reportera nos contaba que estaba en un lugar muy especial, un eucalipto con vistas a la catedral de Santiago y una tarta concreta, de queso y chocolate.

Pero ¿Cómo tenían toda esa información? Gracias a Olalla, amiga de Patricia desde los cuatro años: “Si nos pusiéramos el uniforme del cole seríamos las mismas niñas”. Sabía que su amiga no la esperaba, pero quería sorprenderla.

“Patri de pequeña era exactamente igual que hoy”, nos contaba y la definía como una persona “muy sensible, muy cariñosa, muy de corazón, muy autoexigente y también con un poquito de carácter”.

Sabe que este año para ella es un cumpleaños “especial” y Patricia, que no podía evitar las lágrimas, le respondía: “Que te quiero mucho Olalla. Es mi mejor amiga de toda la vida, nos conocimos con cuatro años y os lo agradezco pero es que me da mucha vergüenza, mucho pudor, por el día de hoy”.

Y es que el programa estaba abordando el último adiós a María Teresa Campos: “Sabía que esto podía pasar, le había pedido al equipo que no me felicitara porque no era el día, pero de verdad que te agradezco de corazón. Olalla sí que es la familia elegida”.

Cuando parecía que todo había acabado, Patricia recibía un poquito de esa tarta y un precioso ramo de flores. A la presentadora no le hacía falta leer la tarjeta de la persona que se lo enviaba, contaba las flores y decía: “Son de Chris. Me estoy muriendo de la vergüenza”.