Hace solo una semana que hemos estrenado año y ha dado tiempo a que los hermanos Ordóñez desentierren su hacha de guerra y anden a la gresca o que Gabriela Guillén diera a luz al hijo que esperaba unto a Bertín Osborne.

Precisamente, este bombazo lleva copando titulares y horas de televisión desde que se conociera la noticia de que el presentador ya había sido padre por séptima vez.

Bertín rompe su silencio

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

Prueba de paternidad

Gabriela Guillén acaba de remitir un comunicado a los medios de comunicación en el que comunica que deja claro que su única intención es velar por el bienestar y la intimidad de su hijo. Parece que no quiere saber nada de Bertín Osborne pero ¿Cuál será la actitud del cantante tras el nacimiento del bebé?

Citando al entorno "más cercano" a Bertín Osborne, José Antonio Avilés aseguraba en 'Así es la vida' que el cantante "se está planteando" tomar una decisión en los próximos días con la que podría "solicitar medidas para hacerse la pruebas de paternidad".

Al parecer, podría tomar esta decisión en poco tiempo pero el periodista citaba las palabras del propio Bertín en una entrevista antes de que Gabriela Guillén diera a luz: "Decía él 'cuando tenga al bebé nos tendremos que hacer alguna prueba, yo tengo una responsabilidad, tengo mucha familia, tengo hijos, nietos, sería una irresponsabilidad no hacerse las pruebas".