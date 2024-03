Todo sobre la boda de Jessica Bueno y Luitingo: "Estáis todos invitados"

Dos meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Tras pasar las Navidades con sus respectivas familias, la modelo regresaba a Bilbao con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca.

Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga.

El pasado 14 de febrero, día de los enamorados, el artista andaluz dedicaba una preciosa declación de amor a su chica en Instagram: "Gracias por existir, y ser la flor más bonita del jardín. Y gracias también por hacerme tan feliz. Lo dije muchas veces, y lo seguiré diciendo: "Soy afortunado de poder tocar contigo el cielo". Te lo digo desde mi corazón y su interior, te admiro, te adoro, te quiero, y me embobo cuando te veo. Por supuesto cada segundo va a más, pero me sigue pasando lo mismo que cuando te vi sonreír por primera vez. Me emociona estar a tu lado, no lo puedo evitar" confesaba.

Campanas de boda

En los últimos meses, la vida de Luitingo ha cambiado muchísimo: y es que su paso por 'Gran Hermano VIP' ha supuesto una auténtica revolución para él. Además de ver crecer su popularidad, allí conoció al amor de su vida, Jessica Bueno, y por ella se ha mudado a vivir a Bilbao.

Ahora, el cantante ha querido sincerarse con sus seguidores, a través de una ronda de preguntas, sobre cómo está llevando este giro de 180 grados que tan feliz le ha hecho.

Una de ellas aludía directamente a la boda que la pareja querría celebrar para sellar su amor. Y, con todo los rumores sobre una posible petición de mano, uno de sus seguidores le ha preguntado si le gustaría casarse con su novia, algo que no ha podido tener más claro: "Sí. Me encantaría envejecer a su lado. Siento a cada hora lo afortunado que soy. Es el amor de mi vida". ¡Toma declaración de amor!