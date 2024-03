María Patiño regresa como protagonista a la pequeña pantalla y arrasa: "¿Pero y esta fantasía?"

María Patiño ha sido desde hace muchos años, una de las caras más conocidas de Telecinco. Y es que la periodista ha sido presentadora tanto de Sálvame como del Deluxe, además de contar con un programa a su medida como era Socialité, el programa de corazón de Telecinco. Pero la ruptura de la productora para la que trabajaba, La Fábrica de la Tele, con Telecinco, provocó su salida de la cadena, siendo su última aparición en televisión como presentadora de Socialité a finales del año pasado. Pues tres meses después, María Patiño anuncia que volverá a la televisión: "Me han dado la gran oportunidad".

Y es que, desde que no está en televisión, María Patiño se ha volcado mucho más en las redes sociales donde realiza diversas publicaciones. En una de estas últimas, la periodista asegura que "me ha dado la gran oportunidad de tener tiempo, he decidido invertir ese tiempo en lo más beneficioso que tengo, yo. Estoy en un proceso de cambios internos y externos. Volveré y será mi mejor versión. Nunca pensé que el tiempo en fundamental para renacer".

Un anuncio que arrasa

Desde Sálvese quien puede, María Patiño se ha pasado a protagonizar diversos anuncios que s ehan vuelto virales por su peculiar enfoque. El último, arrasa por su contenido y desde luego, por su protagonista.

Patiño hace un paralelismo entre el cierre del canal y la forma correcta de cerrar un vaso de café frío.

El equipo de marketing de Kaiku Caffè Latte y Fly me to the Moon, agencia encargada de gestionar los canales sociales de la marca, han sido los encargados de realizar y construir el spot, que se difundió en todos los canales sociales de Kaiku. Araitz Dacosta, Brand Manager de Kaiku Caffè Latte, manifestó en un comunicado que «Facebook nos ha dado muchas alegrías y nos ha permitido llegar a nuestro público objetivo, pero es hora de poner el foco en otros canales sociales. Nuestros consumidores ya lo han hecho y nosotros no podemos quedarnos atrás. El mundo de las redes sociales evoluciona vertiginosamente y es nuestra labor como creadores de contenidos estar siempre al tanto de las nuevas plataformas y canales que surgen», tal y como recoge marketing4ecommerce.net.

María Patiño explota

Genoveva Casanova ha vuelto renovada. Después de estar desaparecida en todos los sentidos desde que hace cuatro meses se publicaron las fotos de su noche con Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a las redes sociales y lo ha hecho por todo lo grande, con un mensaje hacia sus seguidores en el que agradece el apoyo recibido en todo este tiempo.

Además, la mexicana reaparecerá en televisión como el fichaje estrella de la próxima edición de El Desafío. Según reveló el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, su fichaje se cerró hace casi un año, y desde entonces lo han mantenido en secreto.

Al parecer, según contó el espacio que presenta Emma García Fiesta, Genoveva estaría viajando escondida en los maleteros de los coches para no ser vista por la prensa. De hecho, aseguran haberla vista salir de un maletero al llegar a la grabación, precisamente, de El Desafío.

Actitudes que no han gustado a María Patiño, que se ha mostrado especialmente dura con la mexicana. Eso sí, lo ha hecho esquivando las demandas que Genoveva planea interponer con sus abogados, por lo que se ha limitado a escribir solo sus iniciales. "Lo de G. C. Es de lo más ridículo q he visto en mi vida", escribe en X. Y, aunque muchos teorizaban sobre el destinatario de sus palabras, todos dan por hecho que se trata de la actriz