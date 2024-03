La amenaza de María José Campanario tras hacerse públicas unas fotografías de su hija: "Quien avisa no es traidor"

El anuncio de la relación entre Julia Janeiro y el hermano de Carlo Constanzia no ha gustado nada a sus padres. Tal ha sido el enfado, que María José Campanario ha lanzado una amenaza en la nueva red social de Instagram tras publicarse las fotografías: "Quien avisa no es traidor".

Y es que la mujer de Jesulín de Ubrique ha decidido utilizar "threads" para defender el honor de su hija ante estas nuevas publicaciones. De hecho señala que "mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez, os volvemos a pedir que no publiquéis fotografías de los mismos".

Pero no se quedó ahí y señaló que "de seguir con las persecuciones a las personas anónimas de nuestra familia seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que sean oportunas". Termina María José Campanario asegurando que "quien avisa no es traidor, es avisador, luego no se me quejen y tal".

Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique en los círculos taurinos y como un destacado personaje mediático español, ha dejado una marca indeleble en la historia del toreo y en la cultura popular. Nacido en Ubrique, Cádiz, el 9 de enero de 1974, Jesulín emergió como una figura emblemática en el mundo de la tauromaquia, liderando el escalafón taurino durante tres años consecutivos en la década de los 90, una hazaña que lo distingue hasta el día de hoy.

Su trayectoria en el arte del toreo comenzó en la escuela taurina de Cádiz, donde cultivó su destreza y pasión por la tauromaquia desde una edad temprana. Su debut formal con el traje de luces tuvo lugar en El Bosque el 22 de agosto de 1987, marcando el inicio de una carrera que cautivaría a multitudes en toda España y más allá. Dos años después, en Ronda, el 30 de abril de 1989, Jesulín dio un paso crucial al debutar con caballos, un hito que anunciaba su ascenso imparable en el mundo del toreo.

El punto culminante llegó en 1990 cuando recibió la alternativa en Nimes, un momento trascendental en la carrera de cualquier torero. Con el paso de los años, Jesulín consolidó su estilo único, inspirado en maestros como Paco Ojeda pero con una impronta personal más vertical, caracterizada por su pulcritud, temple y técnica impecable.

El año 1994 marcó un hito inolvidable para Jesulín, quien encabezó el escalafón taurino con 153 corridas toreadas y un impresionante total de 339 orejas cortadas, superando récords establecidos décadas atrás. Al año siguiente, en 1995, Jesulín alcanzó nuevas alturas al liderar nuevamente el escalafón con 161 corridas y 279 orejas cortadas, una hazaña sin precedentes en la historia de la tauromaquia que aún perdura en la memoria colectiva. Este período de gloria lo consagró como el líder indiscutible del toreo durante tres años consecutivos, dejando una huella imborrable en el mundo taurino.

Sin embargo, su éxito no estuvo exento de controversia. Jesulín fue objeto de críticas por extravagancias en el ruedo, como vestir de amarillo o realizar acciones arriesgadas, que generaron tanto admiración como controversia. Además, su incursión en otros ámbitos, como la música con el lanzamiento del álbum "Jesulín" en 1996, y su participación en la prensa rosa contribuyeron a su popularidad y a su imagen pública.

Retiro

Tras un breve retiro y un accidente automovilístico en 2001 que lo dejó gravemente herido, Jesulín continuó participando en eventos taurinos y explorando nuevos proyectos, incluyendo incursiones en televisión y cine. Su vida personal también ha sido objeto de interés público, desde su matrimonio con María José Campanario Torres en 2002 hasta el nacimiento de sus hijos.

En la actualidad, Jesulín de Ubrique sigue siendo una figura relevante en el mundo del toreo y en la cultura española en general, con su legado perdurando a través de los años y su influencia trascendiendo fronteras. Con una carrera marcada por el éxito, la controversia y la pasión por su arte, Jesulín sigue siendo un ícono indiscutible del toreo y un personaje inolvidable en la historia de España.