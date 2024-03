Isa Pantoja saca a la luz uno de los secretos de su relación con Julián Muñoz: "A la cárcel por su culpa"

Julián Muñoz continúa en estado grave. El que fuera uno de los alcaldes más polémicos de Marbella, atraviesa complicaciones en su salud desde hace semanas. Su principal apoyo en estos duros momentos está siendo su exmujer, Mayte Zaldívar y sus hijas, Elia y Elosia.

Una de las personas que conoce de cerca al exedil marbellí es Isa Pantoja, quien compartió años de su vida con Muñoz por la relación que este mantuvo con Isabel Pantoja. Una etapa de la que la influecner guarda buenos recuerdos pero también momentos difíciles, sobre todo los relacionados con el ingreso en prisión de la tonadillera.

Isa Pantoja contra Julián Muñoz

Preocupación en torno a la salud de Julián Muñoz, que después de más de 15 días ingresado en un hospital de Málaga con problemas respiratorios, este lunes recibía el alta para continuar con su tratamiento médico en su domicilio arropado por la familia.

Coincidiendo con las informaciones que apuntan a que el estado del exalcalde de Málaga es grave e irreversible, Isa Pantoja ha cumplido con su cita semanal con el programa 'Vamos a ver' y se ha pronunciado no solo sobre el complicado estado que atraviesa Julián, sino también sobre la relación que mantuvo con su madre y por la que la artista, está convencida, acabó en prisión.

"Que se recupere, me alegro de que esté con la familia. Ellos han sabido entenderle y perdonarle, que suerte que estén en este momento con él apoyándole. Le desearía lo mismo que a cualquier persona, que se recupere y ya está, porque yo hace 15 años que no le veo ni tengo relación con él" ha comentado.

Como reconoce, sus recuerdos sobre Julián son buenos: "Nunca me ha tratado mal, sino al contrario, siempre nos trató con cariño. Mi madre ha estado muy enamorada de Julián, que propuso ponerme sus apellidos" ha revelado, admitiendo que a ella -que era tan solo una niña- no le hubiese importado.

Sin embargo, ha dejado claro que una cosa son sus recuerdos de infancia y otra lo que opina del exalcalde de Marbella, ya que como ha confesado cree que su madre fue a la cárcel por culpa de Julián. Y piensa que la cantante opina lo mismo "aunque no he hablado con ella de este tema". "Han pasado años y Julián tampoco es que hable bien de ella, en su última entrevista no dijo cosas nuevas y sé que el sentimiento por ella es súper negativo" ha asegurado.

"Es mi sensación y no me podéis que sea objetiva porque me siento aquí para hablar de mi vida y de mi familia. Y para mí recordar todo esto y asimilar todo lo que ha pasado no es sencillo a pesar de todos los años que han pasado" ha reconocido, revelando por primera vez cómo vivió ella la entrada de Pantoja en prisión: "Yo estaba interna en un colegio y había miradas... pedí irme a casa y mi madre me explicó como iba a ser el proceso de como iba a entrar en prisión. No se lo dijo a mi hermano, pero a mí sí. Dormimos juntas y me explicó como iba a ser todo el proceso". "Hubo un juicio paralelo mediático que lo sufrimos todos aunque sea un personaje público el dolor no te lo quita nadie" ha asegurado.

Además, Isa ha hablado de lo incómoda que se sintió cuando en una clase de Derecho Penal en la universidad "explicaron el blanqueo de capitales y todo el mundo se giró para mirarme aunque el progeso no dio el nombre de mi madre".