Mariano Rajoy da el salto a 'Bailando con las Estrellas': Bruno Vila sorprende a la audiencia del concurso

Bruno Vila se enfrenta a una de las semanas más críticas en su corta trayectoria televisiva. El Mozo de Arousa, que precisamente se dio a conocer durante su paso por Reacción en Cadena, se metió al público en el bolsillo, y posteriormente volvió a hacerlo en 'Bailando con las Estrellas'.

Tras ser objeto de crítica en el concurso de baile por su nivel, el concursante sigue haciéndose valer y, gracias al apoyo de la audiencia, se ha colado en la semifinal. Sin embargo, el nivel a estas alturas del programa es muy alto y su permanencia está más en juego que nunca, así que estos días podrían ser los últimos en el programa de baile de Telecinco.

Bruno y Marta, su coreógrafa y compañera de baile, se encuentran preparando la coreografía y así lo comparten con sus seguidores de Instagram, a los que siguen pidiendo apoyo para conseguir esquivar la eliminatoria y estar un paso más cerca de la final.

Recuerdos a Rajoy

Esta vez Vila ha sorprendido con un par de vídeos bastante graciosos en los que expresa que se siente como una de las figuras políticas más mediáticas del país, Mariano Rajoy. Junto al mensaje de "Bruno ante la semifinal", el concursante ha recopilado un vídeo de su "paisano", que en su momento se hizo ampliamente popular en las redes sociales por sus despistes durante los discursos: "Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible".

A continuación, subió otra historia más en la que pedía a sus seguidores que "el sábado no bajen la guardia", puesto que su apoyo es imprescindible para continuar concursando. En esta ocasión, el mensaje de Mariano Rajoy que recopiló fue el siguiente: "Y las batallas pues no se ganan hasta que se ganan y todas se ganan en el último minuto. Todas no, pero muchas sí".