Moisés abandona la silla Azul después de una remontada espectacular: "Hasta aquí llegamos"

El bote de Pasapalabra está más emocionante que nunca. Moisés, después de rozar la gloria con 24 aciertos en el último programa, ha intentado replicar su actuación al día siguiente, pero no ha sido capaz de igualarlo. En su lugar, ha sido Óscar el que ha llevado el ritmo de la prueba final, con una primera vuelta espectacular que le ha dejado todo de cara para recuperar la Silla Naranja.

Esto ha llevado a que el riojano tenga que volver a enfrentarse al temor de la Silla Azul. Moisés afrontó este reto al igual que las innumerables veces anteriores. Sus disputas con Óscar ya marcan récord, al igual que el bote que llevan acumulados ambos dos. Todo a punta que será uno el que se lo lleve tarde o temprano, pero eso no quita en que de vez en cuando tengan algún susto que haga peligrar su participación en el programa.

Ante el nerviosismo que va aumentando con el paso de los programas, tanto Moisés como Óscar buscan darlo todo en El Rosco e intentar no caer en errores absurdos, ya que la victoria se acaba decidiendo en pequeños detalles.

Remontada épica de Moisés

Una vez más Moisés y Óscar se vieron las caras para un nuevo intento de llevarse el bote de Pasapalabra. El concursante riojano, ayudado por su equipo, fue capaz de sumar 149 segundos para resolver El Rosco, un tiempo superior al que alcanzó Óscar, que se quedó con 133 segundos.

Para evitar sustos, Moisés, con más tiempo por delante, marcó un ritmo alto que fue igualado e incluso superado por un Óscar que se veía en desventaja. Como es habitual, la igualdad no tardó en aparecer estando los dos empatados con los mismos aciertos. Después de que ambos pasasen la primera vuelta sin sumar fallos, las cosas se empezaron a torcer con el segundo repaso.

El primero en caer fue Moisés, al que la letra P le jugó una mala pasada. Con 19 aciertos, frente a los 21 de Óscar, Moisés veía que sus oportunidades de asaltar la Silla Naranja se esfumaban. Sin embargo, Óscar no se fiaba del riojano y quiso llevar su marcador hasta los 22 aciertos para poder tener la tranquilidad de que su rival no le iba a superar. Lo que no esperaba era cometer un fallo en la letra L.

Este error le dio alas a Moisés que en una épica remontada fue capaz de acertar tres letras para llevar su marcador hasta los 22. Un esfuerzo final que tuvo la recompensa de recuperar la Silla naranja.