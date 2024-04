Borjamina confirma su cambio y lanza un zasca a Reacción en cadena: "Parece ser que hay que ocultar si no se está bien"

Raúl, Bruno y Borjamina han recibido una sorpresa por parte de su club de fans de Facebook, donde se congregan más de 13.000 seguidores.

Las presidentas de este club de fans han hecho llegar al programa una placa en homenaje a los participantes del concurso presentado por Ion Aramendi.

“Entretenéis mucho y sois un referente para la juventud”, son las palabras de estos fans. De esta manera, muestras su admiración hacia Bruno, Raúl y Borjamina. Los ‘Mozos de Arousa’ han agradecido este gran gesto por parte de su club de fans y les han mandado un mensaje de agradecimiento: “Sentimos vuestra fuerza”.

La prueba musical

La prueba musical de ‘Reacción en cadena’ es, sin duda, una de las más divertidas del concurso. Los ‘Mozos de Arousa’ se disponían a adivinar la canción oculta tras las pistas cuando hemos presenciado una broma entre ellos.

Ha sido Raúl quien ha hecho el chiste después de que Ion Aramendi hiciera alusión a sus dotes como cantantes: “Sonáis más raro así”, les dice. Bruno responde haciendo alusión a Raúl: “Es que el director de orquesta…”, y es aquí cuando llega la broma.

Ante este comentario de Bruno, refiriéndose a su compañero, Raúl responde “habló el bailarín”, lo que provoca las risas entre ellos y también entre el público. También el presentador ha reaccionado al respecto: “No comencemos con hostilidades”.

¿Raúl de portavoz?

Una de las cosas que ha llamado la tención en el último progrmaa de Reacción en cadena ha sido que Raúl estuviera de portavoz en lugar de Borjamina. el propio concursante ha querido confirmar qué ha pasaod a través d eun mensaje que ha lanzadod esde su cuenta oficial de x (antigua Twitter).

"En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano. Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl2.

Un mensaje que ha sido celebrado y apoyado por sus segudiores en redes sociales. "Pero es un cambio temporal o ya para siem"pre?". "No siempre se puede estar al 100% el autocuidado es lo más importante, aunque en algunas ocasiones no se suele aplicar, espero que todo haya mejorado". "no siempre se puede estar al 100% y eso también está bien borja, lo primero siempre es uno mismo, te mando muchos abrazos fuertes y ya sabes que estoy para lo que necesites aunque suene a tópico pero te lo digo de corazón", han comentado su followers.

Su paso en El Cazador

Casi tres años antes de su debut en 'Reacción en cadena', los Mozos de Arousa fueron los Lapas en 'Bloqueados por el muro', concurso presentado por Àngel Llàcer en La 1 de TVE en el verano de 2020. Por aquel entonces, Raúl, Borjamina y Bruno formado equipo junto a Pablo, batiendo el récord de permanencia en el formato con 19 programas y 38.000 euros acumulados. 'Reacción en cadena' no ha sido el único programa presentado por Ion Aramendi en el que Borjamina y Raúl han participado. A lo largo del 2021, y de manera individual, los hermanos concursaron en 'El cazador'. Aunque ambos llegaron a 'La caza final', solo el mayor consiguió que Erundino no le cazase tras conseguir 22 casillas de distancia, llevándose un premio de 17.000 euros.