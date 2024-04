Isa Pantoja preocupada por la publicación de estas polémicas imágenes: "No era necesario"

Isa Pantoja y Asraf Beno siguen avanzando en su relación. Tras pasar por el altar el pasado año con la notable ausencia de la madre de la influencer (recordemos que Isabel Pantoja y su hija siguen distanciadas) la pareja anunciaba a través de sus redes el nuevo paso que iban a dar en su relación al comprar su primera casa. Una vivienda que están reformando y que esperan que se convierta en su hogar. Un hogar donde ampliar la familia y seguir creciendo juntos.

El último paso que la influencer compartía con sus seguidores era el espectacular jardín que tiene la casa y en el que tenían la ilusión de plantar naranjos. Ahora, la pareja ha vuelto a aparecer por sus redes para comunicar el último cambio que ha sufrido su vivienda, esta vez de la mano de la cuidada decoración que han comparado para su casa y sobre la que han dado algunas pistas en Instagram.

Aparte de la casa que Asraf e Isa han comprado y en la que planean dar forma a su nuevo hogar, la joven ha vivido un desagradable momento por Supervivientes. Con motivo de la boda de Ángel Cristo y su nojvia Ana, han tirado de hemeroteca para recordar otros momentos épicos del reality en el que ya ha habido más de una boda. Isa Pantoja ya fue la protagonista hace unos años, al darse el sí quiero en Honduras con su novio del momento, Alberto Isla, algo que no parece haberle hecho ninguna gracia a la joven.

Enfado

Isa Pantoja se convirtió de manera inesperada en protagonista del último programa de ¡De viernes! después de que la organización emitiese unas imágenes de su boda con Alberto Isla en Supervivientes en 2018 mientras debatían sobre la edición de este año. La hija de la tonadillera quedó completamente descolocada al verlas.

Esta semana Ana Herminia viajará hasta Honduras para celebrar su enlace matrimonial con Ángel Cristo Jr, quien sigue concursando en Supervivientes. "Yo quiero que toda España lo vea", dijo la novia. Sin embargo, este no es el primer enlace matrimonial que se va a celebrar durante el programa.

En 2018, Alberto Isla, la entonces pareja de Isa Pantoja, concursó en el reality de supervivencia. La hija de la tonadillera viajó entonces hasta el caribe para darse el sí quiero con el padre de su hijo. "Isa, tú te casaste también allí, no?", preguntó Beatriz Archidona antes de recuperar las imágenes de la ceremonia, algo que no gustó nada a la colaboradora.

"No era necesario tampoco, pero vale", contestó de mal humor Isa Pantoja. La hermana de Kiko Rivera no se mostró especialmente cómoda al tener que revivir su boda en el plató. No obstante, decidió pasar por alto la situación y mandar un mensaje de ánimo a Ana Herminia: "Es una experiencia increíble, Ana. Lo tienes que disfrutar a tope… Al final te estás casando con una persona y no con su familia. Disfrútalo", afirmó.