Matamoros habla por primera vez de su ruptura: "Un año sin liarme con nadie"

Laura Matamoros continúa regalando momentazos en Supervivientes. Desde que aterrizó en Honduras, la hija del polémico colaborador no ha dejado de estar envuelta en todas las trifulcas que han tenido lugar en esta edición del reality.

Sus duros enfrentamientos con Kiko Jiménez, su lesión y su última guerra con Miri Pérez-Cabrero son algunos de los encontronazos que ha la influencer ha vivido en la isla.

Pero no todo van a ser discusiones. Cuando llega la calma, Laura Matamoros se abre con sus compañeros y se atreve a hablar de la ruptura con el padre de sus dos hijos, Benji Aparcio y de lo que ha hecho en su año de soltería.

"Necesito tiempo"

Laura Matamoros se ha sincerado como nunca con Gorka Ibarguren y Miri Pérez-Cabrero. En los Cayos Cochinos hay mucho tiempo libre y muchas horas muertas, que, en este caso, ha aprovechado para abrirse en canal y confesarse con ellos.

La hermana de Diego Matamoros ha hablado del momento de soltería que está viviendo y cómo se siente un año después de haber puesto punto final a su relación con Benji Aparicio: “Cuando lo dejo con una persona, necesito tiempo”, decía.

“Llevo un año sola”, apuntaba. Unas palabras a las que Miri reaccionaba diciendo: “Es que si no cubres un vacío con otro”. “Claro, eso es lo que me ha pasado siempre. Es la primera vez que estoy haciendo un retiro de verdad y que no me he liado con nadie”, decía ella.

“Llevo un año sin liarme con nadie y sin que me guste nadie”, aseguraba la concursante de ‘Supervivientes’. “Es que cada vez te vuelves más exigente (..) Aprender a estar sola es lo más difícil que hay”, declaraba Miri.

“Es lo más difícil que he hecho en mi vida, aprender a estar sola. Al final, creas dependencia y por eso te deja tan rota una ruptura, porque no llegas a ser tan independiente”, declaraba Laura Matamoros.