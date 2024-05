Adiós a 'La Ruleta de la Suerte': Jorge Fernández no se ha aguantado las lágrimas y se despide después de 18 años.

¿Quién podría esperarse un cambio a estas alturas en un programa tan clásico como La Ruleta de la Suerte? El concurso, que suma más años que algunos de los concursantes que se animan a tirar de la ruleta, mantiene un formato clásico que de vez en cuando incluye alguna pequeña variación para hacer más dinámico el juego. Sin embargo, hay cambios que escapan incluso a los ojos de la audiencia y que solo conocen los propios protagonistas.

Es lo que ha ocurrido en esta ocasión con el nuevo lavado de cara que el concurso presentado por Jorge Fernández desde sus inicios. Y es que, Fernández junto a Laura Moure han tenido uno de los comienzos de programa más especiales. Después de saludar, como siempre, a los cámaras, se han acercado hasta la mini ruleta para dar una noticia que, en sus rostros, se notaba que no querían dar.

Emocionado, con brillo en los ojos y la voz entrecortada, Jorge Fernández no sabía por donde empezar en uno de los programas más duros que ha tenido. "Hay días que para una persona es un día muy bueno y, para otros, ese día que para otra persona es muy bueno, no es tan bueno", ha empezado diciendo el presentador como si de un acertijo se tratase. Sin embargo, no era una adivinanza ni nada que alegrase al valenciano.

Con las emociones a flor de piel, el presentador se trabó en varias ocasiones antes de empezar las frases y buscaba el apoyo de su compañera Laura para tirar de él en un momento tan duro, aunque Moure tampoco podía aguantarse las lágrimas. "Hoy se despide, hoy se jubila una grandísima compañera nuestra". "Jorge ha compartido mucho más que yo, pero la queremos mucho", apuntaba Laura. "Dieciocho años", expresaba con la voz afectada Jorge Fernández.

Sin mucho más que poder decir, han dado paso a una compañera que se jubilaba. "Beni es nuestra sastra, la sastra de Antena 3. Conmigo lleva 18 años y ha sido la mejor compañera que he podido tener", confesaba Jorge Fernández mientras la abrazaba de forma cariñosa. "Gracias por todo, he trabajado muy a gusto con vosotros y los del equipo sois magníficos. Me alegro mucho de haber trabajado en este programa y me voy muy feliz", afirmaba Beni ante el aplauso del público.

"Nos ha dado lecciones de vida, de verdad, importantes. En estos nueve años he tenido los mejores consejos, las mejores experiencias que podía yo ver de otra persona. Es una grande de las grandes". Explicaba Laura Moure, mientras que Jorge Fernández volvía a destacar el buen ánimo de su compañera pese a que hubiese momentos malos. "La vida merece la pena vivirla. Hay cosas muy malas, pero cosas fantásticas".