Sofía Suescun reconoce por primera vez su infidelidad por Kiko Jiménez: "Tarde o temprano todo sale"

Si algo está dejando esta edición de Supervivientes es la enfermería llena de concursantes. Desde las primeras semanas, varios participantes se han dejado caer por las manos de los médicos aquejados de inadaptación como fue el caso de Carmen Borrego, que tras escasos días en la isla y por sus problemas de ansiedad, tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica, o el abandono de Zayra Gutiérrez por una lesión en la espalda.

Tras estas dos primeras bajas, Laura Matamoros, Arantxa del Sol o Aurah también han tenido que recibir atención médica tras sufrir percances en su estado de salud. De hecho, esta última, era evacuada esta semana tras protagonizar una aparatosa caída y lesionarse la espalda.

Ayer, la canaria descubría si podría volver al concurso, siguiendo siempre el consejo de los médicos.

A las bajas médicas hay que sumar ahora los líos amorosos que parecen estar surgiendo en la isla y es que parece que a pesar de que muchos de los concursantes han entrado al reality con pareja, Honduras lo borra todo y da lugar a que surja la chispa a pesar del hambre, la soledad y las tormentas tropicales.

Es el caso de Gorka y Marieta, dos de los concursantes de esta edición y que ahora han protagonizado un nuevo cruce de acusaciones sobre una posible deslealtad a sus respectivas parejas al haberse dado un beso fuera de cámaras.

Este episodio ha dado lugar a un momento del pasado en Supervivientes en la edición en la que Sofía Suescun se alzó con la victoria y Logan, su por entonces tonteo del momento, quedó en segundo lugar. Ambos fueron una de las carpetas de la edición a pesar de que la influencer ten´ñia pareja por aquel entonces, ni más ni menos que Alejandro Albalá. Y ahora, la novia de Kiko Jiménez ha desempolvado ese recuerdo para confirmar que ella y Logan fueron los Gorka y Marieta de la edición, al darse también un beso cuando creían que nadie los veía.

Infidelidad

Kiko Jiménez ha detonado una bomba en la palapa durante la décima gala de 'Supervivientes 2024': asegura que ha visto besarse a Marieta y a Gorka Ibarguren cuando las cámaras no les grababan y tapándose con las capuchas de las sudaderas para disimular. El vasco ha estallado al escuchar este comentario y ha acusado al novio de Sofía Suescun de ser un mentiroso, mientras que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quedaba callada y, más tarde, ante las insistentes preguntas de Jorge Javier Vázquez decía que ese beso no se había producido.

Sofía Suescun tiene claro que su novio no se está inventando nada y le cree totalmente no solo porque sea el hombre con el que comparte su vida, sino porque las explicaciones de Gorka y Marieta le han recordado a la que ella dio en la edición de 2018 para negar que se había besado con Logan Sampedro cuando era novia de Alejandro Albalá y así lo ha expresado en la red social X, el antiguo Twitter.

Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos 💘

Pero tarde o temprano todo sale jej — SOFIA💫 (@sofiasuescun) May 9, 2024

"¡Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos. Pero tarde o temprano todo sale", ha asegurado la ganadora de 'Gran Hermano', que recordaba que ella negó el beso y que dijo que había sido en la mejilla: "Yo también le di un beso a Logan pensando que nadie lo había visto y de repente alguien lo sabía. ¿Os acordáis? Eso sí, no me acuerdo de qué contesté, ¿alguien me lo recuerda?".

Sus seguidores han pillado su ironía, porque saben que se acuerda perfectamente de lo que pasó, y le han seguido el rollo, diciéndole que ella dijo que le había besado en la cara: "Pues no, fue en los morros. Un beso para Albalá. Seguro que Logan dijo lo mismo que Marieta, ¿a que sí? Pues ya estaría".