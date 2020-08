"El último disco es un libro abierto"

El conjunto portugués "First Breath After Coma", en una imagen promocional, con Roberto Caetano al frente.

Roberto Caetano es la voz de "First Breath After Coma", uno de los grupos portugueses con más proyección internacional. Con unas cuantas aventuras por Europa a sus espaldas, los jóvenes lusos vuelven a Oviedo, una ciudad "muy especial" para el grupo. Se subirán a las tablas de la Fábrica de Armas el próximo sábado, día 22, dentro del ciclo de conciertos "Vesu", donde compartirán fecha con el grupo de rock psicodélico "Rufus T. Firefly".

-Otra vez en Oviedo. ¿Hay ganas?

-Sí. Oviedo es uno de nuestros lugares favoritos para tocar. Creo que va a ser nuestra quinta vez aquí. "La Salvaje" (una de las salas de conciertos de referencia de la escena asturiana) ha hecho que en Oviedo estemos como en nuestra casa, siempre que podemos pasamos por allí. Y más aún cuando hacemos gira por España. Es una parada obligada para nosotros.

-Tras el confinamiento y el parón en el mundo de la música les apetecerá volver a subirse al escenario.

-Mucho. Debido al virus tuvimos que cancelar unos diez shows de marzo a mayo. El de Oviedo será nuestro primer concierto desde entonces y nos hace mucha ilusión, y más tocando fuera de Portugal. Sabemos que las cosas han cambiado en este tiempo, que las cosas ya no son igual, que el público tiene que estar sentado, que puede entrar menos gente... Ha cambiado la forma de dar conciertos, pero lo primero es la responsabilidad, así que lo aceptamos.

-Para quien no los haya visto antes, ¿cómo definiría el sonido de "First Breath"?

-Siempre buscamos una cosa muy concreta, desde que empezamos con el proyecto, pero a la que no se le puede poner nombre. Es una pregunta muy difícil porque nunca sabemos qué responder. Además, hemos evolucionado mucho desde nuestro primer álbum. Hablamos desde nuestras vivencias, emociones y el lugar en el que nos encontramos en el momento que componemos. Nuestro último álbum, más que por un sonido, podría definirlo como un libro abierto a nuestras emociones.

-¿Y escuchan algo de música española?

-Ahora mismo lo único que nos llega en castellano es esa nueva ola de música latina. Así, te puedo hablar de lo último en español que he oído -y que también te digo que no me ha gustado-, "Bad Bunny". Pero española, española, ahora mismo creo que no escucho nada.

- ¿Y qué tiene ahora en los cascos?

-Pues es gracioso porque ahora, sobre todo, escucho música clásica. He sido padre hace poco y al bebé le ponemos música clásica, porque con ella deja de llorar. Y, así, estoy conociendo un mundo nuevo. Ahora mismo escucho muchísimo a Chopin.

-Nada que ver con el rock en inglés que hace "First Breath After Coma".

-No mucho. En realidad, siempre escuchamos música en inglés. Pop y rock anglosajón. Es difícil llevar a cabo un proyecto musical ajeno a lo que escuchas, a las fuentes de las que bebes. Respecto al idioma, es algo muy común en Portugal, quizás porque es un país pequeño y el cantar en otro idioma te da acceso a un mercado más amplio. Aunque en el grupo hemos hablado y discutido lo de cantar en portugués, de meter en el próximo disco alguna canción... probar.

-Su último disco es un directo con una gran orquesta.

-Sí, es algo que nos gustó desde que comenzamos con el proyecto. Siempre quisimos hacer cosas grandes y no se nos ocurría mejor forma que tocar con una gran orquesta. Fue algo muy bonito y muy difícil. Nos salió bien al cuarto intento.