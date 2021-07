Logan vuelve a la acción pero esta vez ficha por un show americano

“Si me llaman para volver, lo haré, la experiencia fue una pasada”. Es lo que cuenta Daniel Sampedro, más conocido como Logan, cuando habla sobre su nueva hazaña televisiva. El exconcursante de “Supervivientes” echaba de menos la aventura y la emoción. Por eso, cuando se pusieron en contacto con él desde “The Challenge”, un reality show americano de pruebas extremas producido por la cadena de televisión MTV, no se lo pensó dos veces. “Es el estilo de programa al que me gusta ir, así que no tuve ninguna duda”, sostiene.

Logan es uno de los 34 participantes de la nueva edición del programa estadounidense, que han enganchado al público desde la primera aparición en pantalla y que suma, con ésta, 37 ediciones. Los concursantes son de dos tipos: los “rookies” o principiantes y los veteranos, que ya han participado en otras ediciones del programa. El asturiano pertenece al primer grupo, los novatos, pero eso no fue impedimento para que se integrara desde el minuto uno. “Pensaba que no podría fiarme de los más experimentados y al final muchos se convirtieron en muy buenos amigos”, comenta Sampedro.

La nueva edición del programa viaja hasta la costa de Croacia. El país acogió durante tres meses a los participantes y a todo el equipo de “The Challenge”, pero el asturiano apenas pudo disfrutar de las hermosas vistas del Adriático. “Estábamos siempre en la casa que compartíamos todos y cuando nos llevaban a las pruebas siempre íbamos en bus. No tuvimos mucho tiempo para turismo”, revela.

El programa se articula en pruebas en las que se compromete tanto el físico como la mente. Sin embargo Logan, cuenta, no sintió tanta presión psicológica. “‘Supervivientes’ fue mucho más duro emocionalmente”, admite cuando se le pregunta sobre su experiencia en ambos realities.

Desde su aparición en “Supervivientes” han pasado ya tres años y, aunque el de Oviedo tuvo que vivir momentos muy duros, Logan no se arrepiente de haber ido a Honduras. “Sin ese programa no habría llegado a donde estoy ni tampoco hubiera conseguido la oportunidad de ir a ‘The Challenge’”, afirma mientras recordaba el reality americano. “El tema de la edición es sobre espías, así que era imposible prepararse las pruebas con antelación. Nunca sabías qué te podías encontrar”, señala.

Aunque Logan concurse en estos programas, su sueño es ser bombero. “Estoy estudiando las oposiciones. Cuando fui a ‘The Challenge’ las aparqué un tiempo, pero mi objetivo es presentarme en enero”. No obstante, dice, esto no le supone ningún problema para volver a la cadena estadounidense, algo que no le sucede con las cadenas españolas. “No volvería a participar en un programa en España, creo que tengo más oportunidades fuera del país”, sostiene.

Hace dos años el ovetense sufría un accidente con un dron mientras pasaba un tiempo en Ibiza, trabajando y disfrutando del sol. El incidente le dañó un ojo, por el que perdió un poco de visión. “Tengo fotosensibilidad, por lo que cuando hay mucha luz apenas veo por el ojo del accidente. Por suerte el otro está como nuevo”, asegura. Cuando se le pregunta por el suceso de las playas ibicencas responde que no le dejó ningún tipo de secuela emocional: “Me considero ataráxico. Esto significa que no suelo preocuparme demasiado por cosas que no están bajo mi control. Una de ellas fue el accidente. En cuanto vino, lo acepté”.

“The Challenge” comenzará su emisión en Estados Unidos el 11 de agosto, mientras que en España el público tendrá que esperar una semana más, hasta el 18, para ver al ovetense luchar por la victoria en la MTV.