Vaudí y Cuesta reviven a Jobim y Sinatra en Bueño

Luego de dos años de ausencia obligada regresó cumpliendo años el Festival de Jazz de Bueño. Tras la buena acogida del primer día con la chilena Melissa Aldana, la formación húngara "Symbiosis" cerró una noche con apuesta por la esencia del jazz moderno.

En la mañana del sábado, la tradicional sesión vermú, pinchando el británico Mark Gv Taylor y el asturiano Herminio Alfonso, tal vez más acostumbrados a escenarios nocturnos, amenizaron la mañana y larga tarde en un ambiente caluroso amenazante de lluvia. Ya en la noche y bajo un orbayu impertinente, el público algo menguado se fue acercando al primero de los grupos, el quinteto de Rotterdam Loek Van den Berg, en el que hay mucho espacio para la improvisación.

Pero probablemente la actuación más esperada, al filo de la media noche, fue Sinatra & Jobim Project, ese descubrimiento u ofrecimiento que José Ramón Cuesta hizo al astur-brasileño Vaudi Cavalcanti, y por mediación del saxofonista Jorge Viejo, que puso la casa y la ambientación etílica, descubrieron al Frank Sinatra asturiano, Antonio Cuesta.

Llevan escasamente un año y está siendo todo un éxito, llegando a participar en el programa de Radio 3 "Cuando los elefantes sueñan con la música". La voz de Antonio es un verdadero calco de la voz de Sinatra en ese disco de 1967 con un joven Jobim.

En la voz de Vaudi y Cuesta sonaron temas como "Agua de beber", "Dindi", "The girl from Ipanema", "How insensitive", "Wave", pero también clásicos de Sinatra ya en la recta final como "My way" o "Solitude". Un cierre del festival con estos grandes músicos bajando del escenario a cantar y corear estos últimos acordes, una formación que a buen seguro dará mucho de qué hablar.