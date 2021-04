El campo no es para mí... o sí

La primera escena anticipa el tono general de la película. Una discusión doméstica vía móvil entrelazada con un parto animal. Humor liviano de relaciones normales y leve tensión de retos corrientes. Estamos en el campo y a él llega una veterinaria urbanita, joven, despistada y con mucha confusión en su cabeza sobre lo que quiere, o necesita. O busca. A ver lo que encuentra. Al cine francés le gusta plantear esas confrontaciones entre el pueblo y la ciudad. A menudo saca oro puro de ellas porque, a diferencia de lo que se hace aquí, allí se toman en serio las pulsaciones creativas que se preocupan por importantes asuntos colectivos propios desde posiciones comerciales en forma de comedia o drama. Aquí hay una mezcla en la que gana el humor suave y nada estridente, pero dejando sitio suficiente para presentar problemas del campo que nos resultan muy familiares. La España vaciada, ya sabes.

Una veterinaria en la Borgola no pontifica, prefiere exponer sin alzar la voz el problema que acecha a ese mundo rural cada vez más estrangulado. Las dificultades para encontrar veterinarios que sustituyan a los que se jubilan es una muestra elocuente. Pero no hay voluntad de sentar cátedra ni de ponerse muy profundos. Julie Manoukian compone un retablo de personajes cercanos, creíbles y con la suficiente complejidad para no estar amenazados por el estereotipo. Evitando (gracias, gracias) la estampita bucólica y tejiendo una historia de amor nada empalagosa (estupenda escena en el río), la película se centra sobre todo en retratar las peripecias vitales (un aprendizaje en toda regla sin reglas) de una mujer que encuentra un motivo para dejar de correr. De huir y esconderse. Sus tropiezos profesionales, las pequeñas lecciones que van agrandando su visión del mundo, las decepciones e ilusiones que le van saliendo al paso son como ese parto complicada en el establo que da paso a una nueva, temblorosa e ilusionante vida.