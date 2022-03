La Asturias que nunca defrauda: en rutas con guía y plazas limitadas

“A los asturianos les sigue sorprendiendo el suroccidente de la región. Taramundi y Teixois, con sus ingenios hidráulicos; los Oscos; el Museo de Grandas de Salime, que es de los mejorcitos de España, y no dicho por mí, sino por especialistas a los que guie en una ruta por la zona... También Tapia de Casariego o Castropol pueden verse con ojos distintos a los habituales... o el parque de Redes sin hacer la ruta clásica”.

Las apreciaciones son del guía de turismo David Estévez Villalón, quien hace varias décadas que ejerce como tal y conoce casi desde su génesis el programa “De itinerarios por el Patrimonio”. Así se llama el proyecto de rutas culturales que desde hace unos años tiene en marcha la Consejería de Cultura para “visibilizar y facilitar el acceso del público” a la riqueza que sale al paso por toda la geografía regional.

Ese programa ha vuelto a ponerse en marcha y eso supone que cada sábado, con salidas principalmente desde Oviedo, se ofrecen recorridos de un día por rincones de Asturias a los que un guía ayuda a ver con otros ojos.

Las 15 rutas tienen plazas limitadas –a 24 o incluso menos participantes–, son de día completo y de precio reducido, entre 15 y 18 euros, algo que incluye el transporte en autobús, el servicio de guía y las entradas a aquellas actividades o centros que tengan acceso de pago. También suelen compaginar la visita a algún centro cultural, ya sea un casco urbano, un equipamiento o un enclave, con una pequeña caminata adaptada a todo el mundo.

El programa no está reservado para turistas, ni mucho menos. De hecho, David Estévez calcula que el 80% de los participantes son asturianos. Mejor dicho, asturianas, ya que son fundamentalmente mujeres las que se muestran más dispuestas a conocer y exprimir las joyas naturales, culturales y arquitectónicas de la región. “No sabes bien cuánta gente acaba confesando en Santa Cristina de Lena que nunca había entrado en la iglesia”, cuenta David Estévez. Precisamente esa es su experiencia repetida: siente que acompaña a los asturianos a conocer mejor sus joyas patrimoniales, que “nunca defraudan”.

Este año el Principado ha actualizado esas rutas, que se pusieron en marcha el pasado sábado, día 12, con un desplazamiento por el Camino de Santiago de la Costa por la zona central, Avilés y comarca.

Precisamente en las actualizaciones se ha tenido en cuenta que este año sigue siendo año jacobeo, y esa circunstancia hace que se le pueda sacar mucha punta a los caminos por Asturias hacia Santiago.

También se contempla conmemorar, desde las rutas, los 1.300 años de la Batalla de Covadonga. Así que los interesados en estos recorridos podrán visitar el santuario y la basílica de Covadonga y Cangas de Onís o adentrarse en los concejos de Cabrales y Peñamellera Alta, además de recorrer monumentos y concejos que el peregrino encuentra a su paso en las distintas rutas jacobeas que atraviesan el Principado.

Otras rutas trazadas irán de paso por los Valles del Oso, por el parque natural de Redes, por Ponga y Piloña o por Boal. Otro itinerario llevará a los participantes a descubrir el patrimonio de Laviana. La salida de mañana, sábado 19, supone descubrir el Camino de Santiago Primitivo vinculado a la cultura vaqueira.

“Hay salidas en las que vamos completos y otras que no tanto. Y es una pena porque la relación calidad-precio está muy bien. Y nadie queda defraudado”, sostiene David Estévez, que recalca la aplastante presencia de mujeres es estas rutas. “Si tengo que decir el perfil medio en cuanto a edades, diría que mayores de 50 años, pero variado. En cuanto a sexos, en eso no hay duda. Es una verdad como un templo que las mujeres tienen un interés cultural, o un interés por este tipo de recorridos, que no suelen demostrar los hombres”, comenta.