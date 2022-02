El supermercado alemán Lidl lo ha vuelto a hacer. Prometían novedades en la cocina y parece que lo han cumplido. Los grupos de seguidores de estos supermercados están estos días atentos a las últimas novedades que se presentan. Entre otras una nueva aspiradora que cuesta menos de 60 euros (en concreto 59) y que ya tiene lista de espera. De hecho en este caso Lidl ha hecho lo que sabe que le funciona de otras ocasiones: ha generado expectación imprimiendo un folleto en el que viene ya recogida la aspiradora.

"La verdad es que funciona muy bien, yo la recomiendo", aseguraba una usuaria de redes sociales en uno de los grupos de redes sociales. Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España. No en vano la franquicia alemana ha sabido dar un paso más en su relación con los clientes. No solo venden alimentos y productos de limpieza. También han extendido sus redes a la hora de vender además de lo que normalmente encuentras en el supermercado otros productos que no esperarías como un chándal a muy bajo precio o herramientas o simplemente juegos. No hay que olvidar que muchos de los clientes que acuden a por algo que no es comida al final acaban haciendo de este su supermercado de confianza y por lo tanto consiguen ganar a una generación tras otra.

Los robots aspiradores se han convertido en todo un éxito en cuanto a limpieza se refiere. Su pequeños tamaño y su enorme funcionalidad han hecho de ellos, uno de los productos más demandados del mercado.

Se basan en el empleo de sensores, encargándose de detectar todos los obstáculos de la estancia para poder realizar sus funciones correctamente. Son capaces de localizar la cobertura que tienen que recorrer por sí mismos, limpian, emplean cepillos, atraen y aspiran el polvo e incluso friegan. Todas estas funciones hacen de este producto algo bastante caro. Si precio suele rondar los 200 euros pero como siempre, Lidl ha salido al rescate de sus clientes.