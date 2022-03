Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.

Y si hablamos de tareas del hogar hay algunas que dan más pereza que otras. Barrer es una de las tareas del hogar más tediosas, a no ser que utilicemos uno de los potentes robots aspiradores que podemos programar sin esfuerzo para acabar con el polvo y las migajas.

Sin embargo, una parte importante de la población sigue optando por los tradicionales cepillos de barrer, aunque ahora Lidl tiene una solución más fácil, rápida y a un precio totalmente rompedor.

Se trata de un producto innovador que ya ha enamorado a los amantes del supermercado alemán. La escoba eléctrica recargable es ideal para barrer fácilmente la suciedad y eliminar las partículas de polvo. Además, este modelo se adapta a todo tipo de superficies, ya tengas parqué, piedra o moquetas. Este cepillo trabaja en todo tipo de suelos para convertirse en tu compañero de limpieza perfecto.

La escoba eléctrica de Lidl funciona con batería. Cuenta con una potente batería de litio (3,7 V/2200 mAh) para una autonomía de hasta 70 metros cuadrados.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.

A la hora de limpiar tampoco conviene agobiarse con la necesidad de hacerlo todo en un mismo día. De hecho muchos cogen malas costumbres en las tareas del hogar por la “manía” de dejarlo todo para un solo día. Los expertos en este tipo de labores aseguran que es mejor repartirlas entre varios días de la semana para hacer más llevaderas las tareas. No pasa nada por perder una hora al día si a final de mes eso hace que el trabajo sea más asequible.

Además recuerda que la limpieza no es solo una cuestión estética o de orden. También es muy importante que todo esté limpio y colocado para tener una mejor salud. La suciedad y la acumulación de insectos o de otros invasores domésticos puede suponer que tengas infecciones o que empeore tu salud. Llevar una vida sana y equilibrada también es importante a la hora de limpiar. Hay que tenerlo todo en cuenta.