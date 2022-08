Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades.

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país. Deliplus, marca blanca de la empresa española, ofrece a sus clientes productos para el cuidado de su piel y su cuerpo a un precio más asequibles que las marcas convencionales. Sus pasillos dedicados al cuidado y la higiene son amplios y cada día recogen en sus estantes productos más novedosos. Es el caso de las mascarillas para pies exfoliantes, algo totalmente atípico pero cuyo uso puede ser más útil de lo que se piensa. Estas bolsas que se enganchan al rededor de los pies posee un exfoliante que elimina las células muertas y las durezas de todo el pie, en un tiempo de una a dos semanas. Contiene aceite de ricino, extractos de hojas, extractos de frutas y extractos de hierbas. En este caso, son de la marca Sence y son calcetines de un solo uso. Su precio ronda los 2,50 euros la unidad. Se sabe que la onagra es rica en ácido gamma-linolénico, que ayuda a combatir diversos trastornos inflamatorios. La aplicación del aceite es eficaz para tratar la psoriasis, el eczema, el ardor, el picor y la descamación de la piel. Mejora el estado de la piel grasa, hidrata la piel y alivia los signos de envejecimiento, contrarrestando la formación de arrugas. No es de extrañar que se encuentre como ingrediente en algunos cosméticos. El aceite de onagra tiene una acción emoliente y regeneradora y también es adecuado para eliminar las ojeras y dar brillo a nuestro rostro. Se aplica directamente sobre la piel, masajeando un poco, o mezclado con otras cremas o aceites esenciales. Es excelente cuando se mezcla con gel de aloe vera. Incluso en forma de suplemento, cumple eficazmente su función regeneradora y tonificante. Este aceite lo puedes encontrar como las Perlas Onagra en Mercadona.